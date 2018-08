Le nuove frontiere del calcolo nascono dalla fisica delle particelle

L'Intelligenza artificiale aprirà nuove frontiere - ma non sostituirà l'uomo : Così il Chief Technology & Innovation Officer di Accenture Paul Daugherty , intervenuto al quarto appuntamento Meet the Media Guru , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da ...

Cosmesi - agricoltura e medicina : le nuove frontiere della bioplastica made in Italy : È stato inaugurato a Castel San Pietro Terme, Bologna, il nuovo stabilimento di Bio-On, l’azienda della bioplastica fondata da Marco Astorri e Guy Cicognani. La struttura, che assorbirà i due impianti già esistenti, nasce grazie al recupero di uno stabilimento per la produzione di yogurt, abbandonato da anni. Frutto di un investimento di 20 milioni di euro, ospiterà 20 ricercatori. E ha una capacità produttiva di mille tonnellate ...

nuove frontiere nel trattamento dei tumori del sangue - 20/06/2018 - : ... suscitando grande entusiasmo nella comunità scientifica' ha spiegato il professor Mario Boccadoro, Direttore Divisione Universitaria di Ematologia Città della Salute e della Scienza di Torino. 'Oggi,...

nuove frontiere : l'industria mineraria spaziale - : Finanza e dintorni - Se quando si parla di corsa allo spazio tradizionalmente si pensa al turismo o all'esplorazione, recentemente il concetto di spazio inteso come estrazione mineraria prende sempre ...

Le nuove frontiere della tecnologia politica e strategica : la Singolarità futura - : Ovvero, la scienza, nella fase di passaggio tra l'ottocento e il secolo scorso, non si interessa più alla "essenza della realtà", intesa in senso riduzionistico, ma costruisce essa stessa una nuova ...

"The Future of Print" : le nuove frontiere della stampa sono al centro dell'attenzione dei manager europei : Le aziende del mondo retail utilizzano queste tecnologie per realizzare modelli di scarpe su richiesta, riducendo così le giacenze di magazzino. Nel settore dell'istruzione, invece, gli studenti " ...

Salta il Governo Conte e il Tg2 intervista suo padre : "Meglio così". Le nuove frontiere del Tgtainment : Giuseppe Conte non sarà il nuovo presidente del Consiglio: la notizia irrompe sui media a pochi minuti alle 20.00, in tempo per i Tg, e la già tesa situazione politica diventa drammatica, tra la dure dichiarazioni di Sergio Mattarella dal Quirinale e quelle guerrigliere di Di Maio via social e di Salvini in comizio a Terni e Spoleto.prosegui la letturaSalta il Governo Conte e il Tg2 intervista suo padre: "Meglio così". Le nuove frontiere del ...