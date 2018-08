Le domeniche gratis hanno fatto aumentare visitatori e incassi dei musei?

Adriana Pollice - Il ministro cancella le domeniche gratis al museo : Non faccia pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani». Per poi concludere: «Le domeniche gratuite non sono una cosa che riguarda me, ma un fatto culturale e sociale ...

"Rischio stress per i monumenti - la folla eccessiva crea problemi". Ok unanime dei direttori dei musei allo stop alle domeniche gratis : Ok unanime dei direttori dei più importanti dei musei italiani alla proposta lanciata dal ministro della Cultura Alberto Bonisoli sullo stop all'ingresso gratis la prima domenica del mese. Le ragioni sono diverse: dalla folla eccessiva che rischia, in alcuni casi, di creare problemi allo staff e all'organizzazione allo stress a cui vengono sottoposti i monumenti. L'opinione comune è che sia meglio lasciare la libertà ai ...

Musei - dalla scelta del giorno al contrasto degli speculatori : lo stop alle domeniche gratis di Bonisoli piace ai direttori : Meno problemi di “sicurezza“, maggiore “flessibilità” nella scelta di giorno e fasce orarie, contrasto ai tour operator truffaldini che speculano sui biglietti. La svolta del ministro della Cultura Alberto Bonisoli – che ieri ha spiazzato l’opposizione annunciano lo stop alle domeniche gratis nei Musei – sembra piacere ai direttori delle gallerie d’arte. “Elimineremo le domeniche gratuite. ...

Musei - Bonisoli ha ragione. Eliminare le domeniche gratis non è solo una questione di soldi : “Penso ad esempio a Pompei: chi ci va a novembre? Magari la prima o tutte le domeniche di quel mese si può aprire gratis perché non c’è tanta gente. Il problema è quando si viene costretti dal ministero ad aprire la prima domenica di agosto, con migliaia di turisti stranieri che arrivano e pensano che gli italiani sono pazzi perché li fanno entrare gratis”. Il ministro Alberto Bonisoli sembra proprio che abbia deciso. La gratuità di Musei, siti ...

Musei - polemiche dopo lo stop di Bonisoli alle domeniche gratis : Musei, polemiche dopo lo stop di Bonisoli alle domeniche gratis Il ministro dei Beni culturali: iniziativa si fermerà dopo l’estate . Saranno i direttori, spiega, a decidere sugli ingressi. D’accordo quello degli Uffizi: “È diventata una specie di speculazione”. Insorge il Pd. Franceschini: “Ci ripensi”. Renzi: “Ruspa sulla ...

