Le azioni Tesla salgono al Nasdaq sulla scommessa Model 3

Cresce la rete Supercharger Tesla - le st azioni di ricarica rapida ora sono 400 in Europa - 30 in Italia : ... dimostrando quanto chi guida una Tesla ami percorrere lunghe distanze, equivalenti a oltre 1.100 viaggi andata/ritorno sulla Luna, 15 viaggi su Marte o 21 mila giri del mondo'. Naturalmente, l'...

La crescente rete di supercharger Tesla supera 400 st azioni di ricarica in Europa : Roma, 28 giu. , askanews, La rete supercharger Tesla continua a espandersi, lo sviluppo negli ultimi cinque anni dall'installazione dei primi supercharger in Norvegia nel 2013 è notevole. Sebbene la ...

Tesla avrebbe rimborsato un quarto delle prenotazioni per la Model 3 : Risale ormai al 2016 l’annuncio della Model 3, l’auto prodotta da Tesla Motors la società specializzata in automobili elettriche guidata dall’imprenditore Elon Musk, che avrebbe dovuto segnare un importante passo avanti per l’azienda portando alla creazione di un’auto elettrica in grado di rivolgersi ad un pubblico molto più ampio grazie ad un prezzo di partenza decisamente più accessibile. Le premesse per un ...