Lavoro | 2 Imprese su 3 usano canali informali per assunzioni

Berlusconi : "Con M5S al comando soffrono Lavoro e imprese. Conte da Trump? Solo simpatia" : 'Una forza politica di centro-destra - aggiunge - non può avallare politiche contro l'impresa e il lavoro. Mi auguro che Salvini se ne renda presto conto'. Secondo Berlusconi, dopo le elezioni, 'nell'...

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di Lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

Dl Lavoro - Zaia : 'Le imprese sono nel giusto - il decreto cambi' : Il decreto Dignità? 'Così come è uscito dal Consiglio dei ministri deve essere modificato'. A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, esponente di spicco della Lega, calato a Roma per presentare ...

Contratti e welfare - le imprese creano davvero Lavoro. Le voci critiche da Milano e Veneto : L'economia italiana vive soprattutto nelle fabbriche. Altrove, arranca. Dalla manifattura viene la spinta all'export, motore determinante della crescita (che adesso accusa segni di debolezza, anche per le tensioni dei commerci internazionali, condizionati negativamente dalle ondate di protezionismo che hanno nel presidente Usa Trump il principale responsabile).Dai settori industriali arrivano le maggiori e migliori novità in termini di ...

Lavoro : Casellati - serve equilibrio tra esigenze imprese e lavoratori : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Il Lavoro è a mio avviso la più stringente emergenza nazionale. Solo un’azione in grado di contemperare le esigenze e le priorità sia delle imprese che dei lavoratori, potrà portare ad una significativa ripresa economica”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio.“Per accompagnare e sostenere lo sviluppo -ha ...

Lavoro : Gardini - in false coop 100mila sfruttati - in false imprese 3 - 3 mln : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Non solo lotta alle false cooperative dove vengono sfruttati 100.000 lavoratori ma anche alle false imprese dove ve ne sono 3,3 milioni di lavoratori sfruttati. Il tema delicato delle false cooperative torna alla ribalta all’assemblea annuale di Alleanza delle cooperative italiane ma con un’attenzione anche alle altre realtà del mondo del Lavoro. “Nessuno più di noi ha interesse a stanare e ...

[L'intervista] Al Pd piace il decreto Di Maio sul Lavoro. "Ma senza aiuti alle imprese aumenta la disoccupazione" : Il nodo è come si riparte in un mondo completamente cambiato, con due partiti come lega e M5S che hanno oltre il 50% nel paese e come si ricostruisce il campo dei riformisti in Italia. E questo lo si ...

Negozi chiusi nei festivi? Confimprese : se passa proposta del M5S - a rischio 400mila posti di Lavoro : Confimprese lancia l'allarme sulle possibili conseguenze della proposta avanzata da Davide Crippa del MoVimento 5 Stelle, che è sottosegretario allo Sviluppo Economico, ministero guidato da Luigi Di Maio. Se la sua proposta diventasse legge, infatti, secondo gli imprenditori ci sarebbero 400mila posti di lavoro in meno e il 10% di fatturato in meno.Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega:"Su 52 domeniche i Negozi potranno restare ...

Lavoro : Bernini - governo contro imprese e lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il governo giallo-verde con la solita propaganda cerca di mascherare la verità, ma giorno dopo giorno si conferma contro le famiglie, le imprese e contro i lavoratori”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell’incontro pubblico “Forza Italia – Stati generali in Abruzzo” in corso all’Aurum di Pescara.“Vara dl ...

Decreto Lavoro - scatta la «stretta» sulle imprese - a rischio subito 80mila contratti : Con l’entrata in vigore da oggi del Decreto lavoro arriva la prima vera spallata al Jobs act. Viene riscritto il Decreto Poletti, che nel 2014 aveva liberalizzato i contratti a termine per tutti i 36 mesi di durata, ora ridotti a 24 mesi. Circa 80mila contratti con durata superiore ai 24 mesi sono ora in contrasto con la nuova normativa...

Decreto Dignità - Rete Imprese : 'E' sbagliato - toglie Lavoro invece di crearlo' : "Ora " conclude Vaccarino " confidiamo che il parlamento raccolga le tante proposte che stanno arrivando dal mondo delle Imprese e voglia realizzarle".

Confimprese contro M5S : “Con negozi chiusi la domenica a rischio 400mila posti di Lavoro” : Il progetto di legge del sottosegretario Davide Crippa, che prevede il ritorno delle chiusure festive e domenicali per gli esercizi commerciali, non piace a Confimprese: "Se la proposta del Movimento 5 Stelle dovesse diventare legge, il messaggio sarebbe chiaro: le aziende saranno costrette a licenziare, l’intero comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato, sarebbe un grave danno per l’economia".Continua a leggere