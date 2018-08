Laura Chiatti scatenata | balla senza freni ed il marito Marco Bocci se la ride! Ecco il

Laura Chiatti scatenata sulle note dei The Giornalisti : il balletto improvvisato fa il boom di like : «Ti mando un vocale, di 10 minuti...», e Laura Chiatti impazzisce. Il marito Marco Bocci ha condiviso su Instagram un video della bella attrice che, mentre torna in macchina con un...

Laura Chiatti ancora contro Mayer : 'Si vergogni' : ... e quello , non era un bel messaggio , ma non perché l'opinione pubblica possa pensare che io abbia la pancia, fossero questi i mali del mondo , ma perché ci sono ragazzine che si ammalano di una ...

Laura Chiatti (di nuovo) scontro con Sandro Mayer : "Divetta? Vada a vedere il mio curriculum" : Non accenna a placarsi la polemica (a distanza) tra Laura Chiatti ed il direttore del settimanale Di Più, Sandro Mayer per la pubblicazione di alcune foto che, con un pancino sospetto, ipotizzavano una terza imminente gravidanza per i coniugi Bocci. Il giornalista, a distanza di una settimana, ha deciso di rispondere all'attrice, secondo cui, le immagini sarebbero state modificate ad arte per creare uno scoop inesistente:prosegui la ...

Laura Chiatti CONTRO SANDRO MEYER/ Foto : “Signore col parrucchino - vergogna” - web con l'attrice : LAURA CHIATTI CONTRO SANDRO MEYER: Foto. “La mia pancia? Signore col parrucchino si vergogni!”, l'attacco dell'attrice su Instagram CONTRO il direttore di DiPiù. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : 'ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato' : 'S ono scatti modificati', ha infatti affermato la Chiatti accusando il giornale di cronaca rosa. Alle accuse dell'artista italiana ha risposto Mayer in persona, che a sua volta ha accusato la moglie ...

Laura Chiatti sbotta di nuovo contro Sandro Mayer : “Si vergogni” : Sandro Mayer di nuovo insultato da Laura Chiatti Dopo lo sfogo della scorsa settimana contro Sandro Mayer, Laura Chiatti è tornata a parlare nuovamente del caso, pubblicando una foto della sua pancia. Il direttore di DiPiù aveva infatti dichiarato che l’attrice fosse incinta a causa della pancia più gonfia del normale, mandando su tutte le furie la compagna di Marco Bocci. Laura questa volta ha affermato che lei non ama fare denunce o ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : “ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato” : Laura Chiatti si scaglia ancora contro il direttore del giornale che l’ha sbattuta in prima pagina con una pancia finta Laura Chiatti mostra la sua pancia piatta, dopo che il direttore del giornale di gossip ha ribadito la sua posizione per quanto riguarda le foto pubblicate. L’attrice italiana, sbattuta tra le pagine di ‘Di Più‘, era stata fotografata con una pancia rotonda, per cui si era ipotizzata la sua terza ...

Laura Chiatti contro Sandro Meyer/ Foto : “La mia pancia? Signore col parrucchino si vergogni!” : Laura Chiatti contro Sandro Meyer: Foto. “La mia pancia? Signore col parrucchino si vergogni!”, l'attacco dell'attrice su Instagram contro il direttore di DiPiù. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:08:00 GMT)

Laura Chiatti - altro lungo sfogo su Di Più e Sandro Mayer : “Vergogna” : Laura Chiatti nuovo sfogo contro Di Più e Sandro Mayer. La polemica si fa rovente. L’attrice pubblica un altro duro e lungo post: “Si vergogni…” Non c’è freno alla polemica che vede coinvolti Laura Chiatti e Sandro Mayer, direttore del settimanale Di Più. L’attrice oggi è tornata a lanciare parole di fuoco contro la rivista […] L'articolo Laura Chiatti, altro lungo sfogo su Di Più e Sandro Mayer: ...

Laura Chiatti contro Mayer : “Signore col parrucchino ecco la mia pancia. Si vergogni!" : Laura Chiatti attacca Sandro Mayer: "Si vergogni!" Tra Laura Chiatti e Sandro Mayer è guerra aperta. Sull’ultimo numero di DiPiù era stato pubblicato un servizio fotografico che...

Post di insulti di Laura Chiatti per una foto con 'pancino' : "Si dia piace, signore con il parrucchino che adora smerdarmi, perché non le ho mai concesso un 'intervista per il suo giornale di m..... io purtroppo per lei ... sono così". Laura Chiatti non le ...

Laura Chiatti sui social duro scontro con Sandro Mayer : L’attrice Laura Chiatti è andata su tutte le furie quando ha visto che il settimanale “Di Più” ha pubblicato delle foto dove si intravede un pancino sospetto, e che ha deciso di rispondere a tono sui social scagliandosi duramentre contro il direttore Sandro Mayer. Nel primo post, l’attrice pubblica gli scatti del magazine che la ritraggono mentre gira uno spot con uno splendido abito lungo da cui si intravedere la “pancia della ...

Laura Chiatti contro Sandro Mayer : ?«Signore con il parrucchino - non le ho mai concesso un'intervista per il suo giornale di m**» : Le foto pubblicate su Di Più che ritraggono Laura Chiatti con un evidente "pancino", hanno mandato su tutte le furie l'attrice che ha deciso di rispondere a tono sui social...

Gossip - Laura Chiatti furiosa con Sandro Mayer e ‘Di Più’ : ‘Ecco come ti rispondo’ : La famosa attrice Laura Chiatti è sbottata contro il direttore della rivista ‘Di Più’, Sandro Mayer. Il motivo? Il noto magazine ha pubblicato un servizio sulla moglie di Marco Bocci in occasione di un set per uno spot pubblicitario: sotto l’abito lungo dell’attrice, sembra sporgere un ‘pancino’ sospetto. La risposta di Laura Chiatti non ha tardato ad arrivare: un post su Instagram mette subito in chiaro le ...