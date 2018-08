L' Atalanta ne fa 8 al Sarajevo e si qualifica per il terzo turno preliminare

Sarajevo-Atalanta 0-8 - il "Papu" e Barrow trascinano i bergamaschi al turno successivo : Un'Atalanta straripante travolge il Sarajevo in trasferta con la bellezza di otto reti e festeggia l'accesso al terzo preliminare di Europa League. I fantasmi del rocambolesco 2-2 della sfida d'andata ...

Sarajevo-Atalanta 0-8. Doppietta di Gomez e tripletta di Barrow. GOL e HIGHLIGHTS : Sarajevo-Atalanta 0-8 4' Palomino , A, , 15' e 28' Gomez , A, , 18' Masiello , A, , 39' aut. Ahmetovic, 51' e 70' e 86' Barrow , A, L'obiettivo era vincere, ma l'Atalanta ha stravinto contro il ...

Sarajevo-Atalanta - Europa League 2018/2019 : 0-7 risultato e cronaca in diretta live : Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sarajevo-Atalanta - Pavlovic perde la testa : dito medio ai tifosi [FOTO] : Sarajevo-Atalanta, si sta giocando una gara molto importante valida per l’Europa League, dominio da parte della squadra di Gasperini, all’intervallo il punteggio è di 0-5 grazie alle doppiette di Gomez e Palomino ed alla rete di Masiello. Anche momenti di nervosismo, Pavlovic alza addirittura il dito medio ai suoi tifosi che lo hanno preso di mira per la sua prestazione, alta tensione in campo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

