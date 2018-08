vice

: È affascinante come i 5Stellati siano passati dal 'tutto, di tutto e subito' ai 'ci vuole tempo', 'lasciamoli lavor… - illustrartura : È affascinante come i 5Stellati siano passati dal 'tutto, di tutto e subito' ai 'ci vuole tempo', 'lasciamoli lavor… - MentoreSiesto : ma va tutto bene, non c'è fascismo, tutto ok, lasciamoli lavorare - mvettoretti : 'Lasciamoli lavorare': un recap del surreale luglio del Governo Conte -

(Di giovedì 2 agosto 2018) ... il Ministro delle politiche comunitarie Savona"quello famoso per essere euroscettico, e che Mattarella non ha voluto all'Economia"spiega in un'audizione parlamentare: "Mi dicono, tu vuoi uscire dall'...