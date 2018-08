calcioweb.eu

L'annuncio di Cassano: "torno, cerco una squadra pronta a fidarsi di me"

(Di giovedì 2 agosto 2018) Antonio Cassano è pronto a tornare protagonista, direttamente dalla Sardegna l'attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho tanta voglia di giocare calcio. Fisicamente sto da Dio, sulla bilancia sono 82 kg: non ho mai avuto questo peso in vita mia. Dove vorrei giocare? Al massimo a 2 ore di distanza da casa mia (ride, ndr). Ho tanto entusiasmo, ma voglio trovare un allenatore e una società che si fida di me: sono convinto che posso ancora fare la differenza perché posso ancora fare la differenza. Verona? L'anno scorso ho detto le cose come stavano a Pecchia che Fusco, a cui voglio bene: volevo andare via perché non era scattata la scintilla".