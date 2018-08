“Lanciavamo le uova dall’auto per divertirci” - individuati gli aggressori di Daisy. Salvini : “Uno di loro è figlio di un consigliere Pd” : I carabinieri di Torino hanno identificato gli autori dell’aggressione a Daisy Osakue, l’atleta colpita all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa a Moncalieri, prima cintura torinese. Si tratta di tre ragazzi italiani residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, denunciati per lesioni e omissione di soccorso. L’aggressione è avvenuta nell...

“Lanciavamo le uova dall’auto per divertirci”. Presi gli aggressori di Daisy. Salvini : “Uno di loro è figlio di un consigliere Pd” : I carabinieri di Torino hanno identificato gli autori dell’aggressione a Daisy Osakue, l’atleta colpita all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa a Moncalieri, prima cintura torinese. Si tratta di tre ragazzi italiani residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, denunciati per lesioni e omissione di soccorso. L’aggressione è avvenuta nell...