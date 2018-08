La7 | vietato fumare in diretta Mauro Corona non ci sta e sbotta | «Brutti bigotti

davidemaggio

(Di giovedì 2 agosto 2018)innon ci sta esu La7. Ieri, durante un collegamento con L’Aria che Tira Estate, lo scrittore ha dato in escandescenze con il regista che gli chiedeva di non mostrare il sigaro davanti alle telecamere. “Mandali a cagare!” ha esclamato l’alpinista, spiegando poi il motivo della sua improvvisa sfuriata. Lì per lì, infatti, sembrava chese la stesse prendendo con Daniela Santanché, che in quel momento stava parlando in. Dopo che i microfoni avevano catturato la sua reazione, però, lo scrittore ha precisato: “Santanché mi scusi. C’era il regista che diceva che non vuole vedere il sigaro.! Se volete me ne vado, perché sappiamo tutti che fumiamo e beviamo in Italia e nel mondo. Perché devo nascondere il sigaro?! Bacchettoni! E basta!“. E l’onorevole ...