ilfattoquotidiano

: La7, Mauro Corona sbotta: “Brutti bigotti bacchettoni, perché non posso fumare il sigaro in tv?”. Siparietto con Sa… - fattoquotidiano : La7, Mauro Corona sbotta: “Brutti bigotti bacchettoni, perché non posso fumare il sigaro in tv?”. Siparietto con Sa… - Paella07705985 : RT @fattoquotidiano: La7, Corona vs conduttore: “Mi faccia parlare, non mi va più bene la tecnica di coito interrotto”. Scontro con Malpezz… - lumandre1 : RT @fattoquotidiano: La7, Corona vs conduttore: “Mi faccia parlare, non mi va più bene la tecnica di coito interrotto”. Scontro con Malpezz… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Subbuglio in più atti a L’Aria che Tira Estate (La7), avente per protagonista lo scrittore Mauro, che prima ammonisce il, Francesco Magnani, e poi perde le staffe con la senatrice del Pd, Simona Malpezzi. Lo scrittore, in collegamento da Erto, prima rimprovera ilper le interruzioni: “Fermo lì, mi deve far, altrimenti me ne vado. La vostradiinterrotto non mi va più”. Poi ha un nuovo siparietto con la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, con cui dichiara di essere d’accordo per il caso Brizzi: “Non so se il calore mi ha trapassato il cervello, ma concordo completamente con la Santanchè”. “Oggi nevica rosso“, risponde la parlamentare. Tuttavia, per l’effetto ritardo dell’audio nel collegamento,rimbrotta la senatrice perché ride. Poi si esprime ...