La Tav mette in crisi le coscienze sviluppiste del governo Parla Picchi | Lega

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ma i 5 Stelle non possono permettersi il sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Trapani : Stragusto mette a Tavola il mondo : Grande attenzione al cibo da strada e a quello degli antichi mercati. Un evento imperdibile, sempre più apprezzato dai tanti turisti e visitatori, che accoglie i sapori del mondo dello street food, con le sue tradizioni ma anche con le sue innovazioni, perché il cibo di strada si evolve insieme alle abitudini e ai gusti dei popoli. Prelibatezze mediterranee - Non ...

Fca : si dimette AlTavilla - capo delle attività europee. Il titolo chiude in Borsa a -1 - 5% : Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell’area Emea «Alfredo Altavilla lascerà il Gruppo per perseguire altri interessi professionali». Nella nota «l’azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il prosegui...

