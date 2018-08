La sinistra maciullata osserva il trionfo di Salvini e il logoramento cinquestelle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Sono trascorsi quasi sei mesi dal 4 marzo 2018, cioè da quando l’ex invincibile armada democratica, ha subito l’ultima definitiva sconfitta elettorale, affondata insieme ai vascelli minori della flottiglia alla sua. Il Paese è nelle mani del binomio M5S-Lega, dopo che per due mesi circa si è cercato in tutti i modi di evitare, riuscendoci, che nessun’altra ipotesi potesse concretizzarsi, in primo luogo e per volontà assoluta del “conducator” rignanese defenestrato, un ipotetico accordo Pd-M5S, considerato più letale di un matrimonio tra consanguinei. I primi due mesi di attività del governo giallo-verde evidenziano le non poche contraddizioni di un’alleanza tra soggetti del tutto diversi (checché ne dicano i commentatori mainstream) ed anche i limiti di una forza politica – M5S – cresciuta in un movimentismo oppositivo molto radicale ma nello stesso tempo dotata di ...