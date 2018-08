La Regione Lazio dichiara la Casa delle Donne luogo di interesse pubblico

Concorsi pubblici per categorie protette : bando dalla Regione Lazio : Tra i Concorsi pubblici in scadenza ad agosto, precisamente in questo caso giovedì 23, segnaliamo quello indetto dalla Regione Lazio con un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio: trattasi di un concorso pubblico riservato a categorie protette, dunque a lavoratori con un certo grado di disabilita', volto alla selezione con relativa assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time di ben 55 assistenti di area ...

Regione Lazio : Consegnati nuovi appartamenti Ater a Grottaferrata : Roma – “L’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, ha consegnato questa mattina 3 nuovi appartamenti Ater nel Comune di Grottaferrata. L’intervento e’ stato attuato con un finanziamento previsto dalla delibera regionale 419/2014, con l’obiettivo di aumentare la disponibilita’ di alloggi sociali nel patrimonio abitativo Ater della provincia ...

Regione Lazio : Palozzi sospeso anche da vicepresidente - al suo posto Cangemi : Roma – La sospensione di Adriano Palozzi da consigliere regionale, con decreto del Consiglio dei Ministri notificato dalla Prefettura di Roma, si ripercuotera’ anche sul suo ruolo di vicepresidente della Pisana. Secondo quanto si apprende, l’esponente di Forza Italia sara’ sostituito in Ufficio di Presidenza da Pino Cangemi, consigliere del gruppo Misto. Un’operazione destinata a cambiare gli equilibri politici in ...

Furbetti del cartellino - indagati otto dipendenti della Regione Lazio - : Arrivavano a lavoro, timbravano e uscivano senza nemmeno entrare in ufficio. I reati ipotizzati sono peculato e truffa aggravata. Tra i soggetti coinvolti anche l'autista di un dirigente dell'ufficio, ...

Furbetti del cartellino - indagati otto dipendenti della Regione Lazio : Furbetti del cartellino, indagati otto dipendenti della Regione Lazio Arrivavano a lavoro, timbravano e uscivano senza nemmeno entrare in ufficio. I reati ipotizzati sono peculato e truffa aggravata. Tra i soggetti coinvolti anche l’autista di un dirigente dell’ufficio, che avrebbe utilizzato l’automobile di servizio per motivi ...

Regione Lazio si costituisce parte civile a processo Roxy bar : Roma – Oggi la Regione Lazio, si legge in una nota, si e’ costituita parte civile nel processo penale a carico dei 4 imputati coinvolti nell’aggressione al Roxy Bar ai danni dei due proprietari del locale e di una donna invalida. La Regione Lazio e’ parte civile sia nel processo celebrato oggi con rito abbreviato nei confronti dei tre esponenti della famiglia Di Silvio, sia nel processo a carico dell’unico imputato ...

Regione Lazio - vaccini - M5S presenta "sua" riforma. Iss : "Seri problemi di scientificità" : La proposta prevede più informazione, analisi pre e post inocuLazione, e una quarantena da scuola di 4-6 settimane. "Ma così seri rischi per la salute". Fimmg: "Torniamo indietro di 100 anni"

Colosimo - Fdi - : "Edificio Regione Lazio inaccessibile a disabili" : "Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato tempo fa la richiesta di utilizzo degli ascensori per le persone con difficoltà motorie , nonché l'accessibilità ai piani elevati dell' edificio E in via ...

Regione Lazio - la proposta di legge del M5s : “Quarantena per i bimbi vaccinati”. L’assessore : “Antiscentifici e oscurantisti” : “Una quarantena di oltre un mese per i bambini appena vaccinati”. Apriti cielo. Fa discutere la proposta di legge regionale presentata nel Lazio dai consiglieri Davide Barillari e Roberta Lombardi, che secondo alcuni sembra strizzare l’occhio alle teorie no-vax. In particolare, all’articolo 11 “Rapporto con le scuole e certificazione”, al comma 2, si afferma che “la scuola garantisce che sia rispettato il periodo di quarantena di 4-6 settimane ...

Roma - allerta rifiuti : il Lazio non ce la fa : 'Costretti a portarli fuori Regione' : Quasi 200 milioni di euro per liberarsi di 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti in due anni. Roma torna a pagare un conto salato per evitare di essere seppellita dalla spazzatura. E al di là dei ...

Caldo - Regione Lazio : in campo 5mila medici di famiglia e nuova app : Per contrastare il grande Caldo che sta interessando l’intero territorio regionale nelle ultime ore, è stato attivato il Piano della regione Lazio per le Ondate di Calore. Il Piano è rivolto in particolare agli anziani dai 65 anni con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più alte. La copertura assistenziale è assicurata da oltre 5.000 medici di medicina generale che hanno aderito al piano di ...

Atac : per lavori su nodo Flaminio mai ricevute da Regione Lazio somme richieste da ditte fornitrici : Appalti regionali caratterizzati da costanti ritardi nei pagamenti hanno aggravato la situazione debitoria dell’azienda Roma – Con riferimento ai lavori del nodo Flaminio, Atac precisa di non aver ricevuto dalla Regione Lazio tutte le risorse economiche necessarie al pagamento dei lavori realizzati dalle società esecutrici (Consorzio Integra Soc. Coop., Donati S.p.A., Italia Opere S.p.A. e Socostramo). Relativamente al periodo antecedente ...

Consorzio Stazione Flaminio : "Ci paghi Regione Lazio o sarà la fine" : Se la Regione Lazio non subentrerà all'Atac nei pagamenti, il cantiere della nuova Stazione Flaminio della ferrovia regionale Roma-Viterbo "potrebbe fare una brutta fine". A lanciare l'allarme in una ...