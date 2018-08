La pantomima del centrodestra sulla pelle della Rai

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Questi anni non passeranno certamente alla storia per la qualitàTV pubblica italiana. Da anni ascoltiamo proclami di leader che promettono l'uscitapolitica dalla Rai, ma poi la tentazione di metterci le mani su, trasforma i presunti salvatori dell'azienda in carnefici. Non fanno eccezione nemmeno i protagonisti del cosiddetto Governo del cambiamento che con la Rai non cambiano metodo.La qualità in Rai è negli archivi e nella storia stessa dell'azienda. Poi la qualità ha pagato sempre più dazio alle lottizzazioni ed è diminuita gradualmente.Lascia interdetti il comportamento in queste ore di Lega e Forza Italia chedi un'azienda già fuori mercato, rispetto alla trasformazione digitale in corso, prova a giocare una partita che con la Rai c'entra poco, nel silenzio assordante del M5S.Vedremo nelle prossime ore come ...