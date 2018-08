La maleducata

ilgiornale

(Di giovedì 2 agosto 2018) Se non potremo discutere la autenticità delle molestie sessuali asserite da Asia Argento, accettando la sua ricostruzione dei fatti degli incontri con Harvey Weinstein, possiamo però dire che non è stata una madre efficace. La figlia Anna Lou non è stata evidentemente educata al rispetto delle cose pubbliche, come un ragazzo dovrebbe apprendere alle scuole elementari. Infatti ha imbrattato i sedili di un autobus, rivendicando l'azione in un compiaciuto racconto su Instagram. Quando si è resa conto di aver compiuto un reato (di cui per altro non si mostra pentita se non per il rischio della pena) ha tentato una giustificazione, senza l'intelligenza del padre e con l'arroganza della madre: "Chiedo scusa ma non in modo conformista... non a chi non sa nulla di me, di mio padre e di mia madre... essere figlia di loro non è una colpa". Qui si capisce che il testo è del padre, dal momento che ...