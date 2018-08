La lotta di classe è una necessità

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Partiamo dalla figura di Sergio Marchionne, recentemente scomparso. Al netto di servi encomi, mitologie e di quello che è stato l’indubbio valore della persona, intelligente e capace come pochi, occorre porsi una semplice domanda: cosa ha fatto per l’Italia e il suo popolo? Cosa ha fatto per il capitale e la finanza? La risposta è semplice e incontestabile. Ha fatto poco o nulla per i primi, moltissimo per i secondi. Ha svolto quindi, in modo davvero egregio, il suo ruolo di funzionario del capitale. Ogni sua azione è stata rivolta all’accrescimento di quest’ultimo. Negativo invece il bilancio per l’occupazione e per il nostro Paese, che pure tanto aveva dato alla Fiat da tutti i punti di vista. Basti vedere le cifre relative agli occupati Fiat e quelle relative agli investimenti Fiat in Italia. Nel contesto della globalizzazione Marchionne ha operato, in ...