La giovane mamma che lava la sua bimba con la candeggina | “Ecco perché lo faccio”

“Non ce la faccio”. A 27 anni - questa giovane mamma si getta dalla finestra. Una fine terribile : “Ci vediamo in un’altra vita”. Un bigliettino lasciato lì, a pochi passi dalla finestra ancora aperta che per una giovane mamma di 27 anni ha significato la morte, un volo incredibile dal terzo piano, quasi cinque metri di altezza, che non le ha lasciato scampo. Una tragedia assurda arrivata al culmine di una serata con gli amici, in teoria allegra e spensierata, l’ultima prima di quel gesto folle e ...

Incidente frontale sulla Statale : muore una giovane mamma : Cristina Nardi sabato mattina era alla guida della sua Nissan Micra quando, sabato mattina, si è scontrata frontalmente con un Suv. La donna, una 34enne di Ladispoli, non c'è stato nulla da fare....

“Mio figlio vomita e non mangia” - il dolore di Fanna - giovane mamma del Ciad ridotta alla fame : “Mio figlio vomita e non mangia”, il dolore di Fanna, giovane mamma del Ciad ridotta alla fame Il Ciad affronta una grave crisi alimentare: nel solo mese di maggio, 325 bimbi malnutriti sono stati ricoverati nell’ospedale di Medici senza Frontiere. “Arrivano bambini che non riescono più a ridere, giocare, piangere perché sono troppo deboli”, avverte […] L'articolo “Mio figlio vomita e non mangia”, il dolore di Fanna, giovane mamma ...

“Mio figlio vomita e non mangia” - il dolore di Fanna - giovane mamma del Ciad ridotta alla fame : Il Ciad affronta una grave crisi alimentare: nel solo mese di maggio, 325 bimbi malnutriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Medici senza Frontiere. “Arrivano bambini che non riescono più a ridere, giocare, piangere perché sono troppo deboli”, avverte l’organizzazione umanitaria. Nel Paese africano, un bambino su sette muore prima del quinto compleanno.Continua a leggere

giovane ucciso dalla polizia dopo tso Salvini visita l'agente ferito : «Capisco la mamma - sto con la divisa» Video : «Non mi permetto di commentare una mamma che perde il figlio. Se il figlio non avesse accoltellato una due tre quattro cinque sei volte una persona che sta facendo il suo lavoro oggi sarebbe vivo e ...

Salvini - capisco mamma giovane ucciso - ma sto con divisa : "Non mi permetto di commentare una mamma che perde il figlio. Se il figlio non avesse accoltellato una due tre quattro cinque sei volte una persona che sta facendo il suo lavoro oggi sarebbe vivo e ...

giovane mamma scomparsa a Brescia : dai filmati spunta un dettaglio inquietante : In quel borsone non c'erano solo vestiti, come sostiene Abdelmjid El Biti: per gli inquirenti in quella sacca poteva esserci il corpo senza vita della Giovane Suad Alloumi, la ragazza (già madre di due bambini) di 29 anni...

giovane mamma con due tumori : “sono felice di morire”/ “Non voglio che i miei figli soffrano ricordandomi” : Colpita due volte dallo stesso tumore durante due gravidanze, una donna inglese ha pochi mesi di vita e il corpo devastato dalla malattia. Ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Depressione post partum : giovane mamma si suicida dopo aver dato da mangiare alla figlia : La donna si è tolta la vita con una pugnalata al petto: a trovarla, ormai morta, è stato il marito, svegliato stamattina dai pianti della figlioletta di sei mesi.Continua a leggere

giovane mamma scomparsa a Brescia : "Il marito la picchiava - lei aveva paura" : “Lui l’aveva sposata e portata in Italia”, ma lei “mi diceva che qui non si trovava bene, perché suo marito alzava le mani”. A parlare,

giovane mamma scomparsa nel nulla - svolta nel caso : il marito fermato per omicidio : Potrebbe essere ad una drammatica svolta il caso di Allou Suad, la mamma bresciana di 29 anni di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Nella notte le forze dell’ordine hanno fermato il marito 50enne...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...