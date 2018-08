La Fed non tocca i tassi Nuovo rialzo atteso per settembre

Federico Cini - Lega Terni - non accettiamo lezioni di correttezza dal PD : da Federico Cini, Segretario Lega Terni Federico Cini, Lega Terni, non accettiamo lezioni di correttezza dal PD. Nel massimo rispetto delle istituzioni e delle procedure in corso, la Lega ha deciso ...

Uomini e Donne - parla Emanuele : Sonia e Federico? “Non giudico ciò che si commenta da solo” : Uomini e Donne, Emanuele Mauti spiega ciò che pensa di Sonia e Federico: “Non spetta a me giudicare ciò che si commenta da solo” Qualche giorno fa un messaggio apparso sui social aveva fatto pensare che il cuore di Emanuele Mauti battesse ancora per Sonia Lorenzini. Come molti probabilmente già sanno, finita la storia con il […] L'articolo Uomini e Donne, parla Emanuele: Sonia e Federico? “Non giudico ciò che si commenta ...

Amanda Lear : 'La tv italiana non mi piace... gli uomini? Mai stata Fedele' : Un figlio invece non le è mai mancato: "Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli, in questo periodo, sia da irresponsabili". Quanto al sesso, invece, ...

Chiara Ferragni : "Matrimonio con Fedez super social. Non ho accettato nessuna proposta di esclusiva" : A un mese esatto dalle nozze con Fedez – il 1° settembre a Noto, in Sicilia – Chiara Ferragni spiega in esclusiva a Vanity Fair, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 1° agosto, i motivi della sua decisione. E coglie l’occasione per rispondere ad alcune delle polemiche che la bersagliano da quando «alle prime sfilate c’erano giornaliste che mi dicevano in faccia: “Questa non dura tre mesi”. Adesso sono le prime a ...

BonaFede : “Rigetto ogni accusa di razzismo su governo e su popolo. Italia non è Far West - no alla giustizia fai da te” : “Rigetto al mittente ogni tipo di considerazione che tende ad imputare al governo attuale la responsabilità più o meno politica di episodi di razzismo. Rigetto anche completamente l’idea che il popolo Italiano debba essere considerato razzista, perché questo non sta né in cielo, né in terra”. Sono le parole del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di In Onda, su La7, assieme a Daisy Osakue, la primatista Italiana under 23 di ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si nascondono più - la coppia in love a Santorini [VIDEO] : Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno iniziato una frequentazione che pare andare a gonfie vele: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi insieme al cantante a Santorini Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è scoppiato l’amore. Dopo le voci di gossip che nei mesi scorsi si sono rincorse e che li volevano insieme, la coppia conferma la frequentazione sui social. Tra video e scatti reciproci, i due si immortalano insieme a ...

Elena Santarelli - la Fede e la malattia del figlio/ "Non posso dirvi come sta Giacomo. In Dio? Io ci credo!" : Elena Santarelli, la fede e la malattia del figlio: "Non posso dirvi come sta mio figlio Giacomo. In Dio ci credo". La donna racconta il suo viaggio tra le mamme coraggiose.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Critica durissima di Wilander a Federer : “non ha le palle! Vorrei sapere come farebbe a battere Nadal se…” : Mats Wilander Critica duramente Roger Federer: l’ex tennista mette in discussione ‘il coraggio’ del campione svizzero dopo la rinuncia sistematica a giocare la stagione su terra Solitamente Roger Federer è abituato a ricevere tanti elogi e pochissime critiche, ma quando esse arrivano fanno davvero rumore. A destare scalpore sono state le dichiarazioni di Mats Wilander, che un po’ di tempo fa aveva detto ...

L'Ama non c'è - la nuova video-parodia di Federico Saliola sulle note del successo di Nek : ' Laura non c'è ' cantava Nek al festival di Sanremo nel 1997, più di venti anni fa. Oggi, invece, Federico Saliola attore e speaker radiofonico, proprio sulle note del successo sanremese si esibisce ...

Fedele Confalonieri dal 31/8 non sarà più dipendente Mediaset : Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri non sarà più dipendente e dal 31 agosto risolverà il suo rapporto di lavoro mantenendo però l'incarico e le deleghe attuali. Lo si legga in una nota in ...

«Famiglia Cristiana» contro Salvini. Il direttore : «La Fede non è campagna elettorale» : «Vade retro Salvini». Famiglia Cristiana spiazza tutti e pubblica una copertina che condanna con forza la politica sui migranti messa in atto dal ministro Matteo Salvini, culminata nelle ultime settimane con la chiusura dei porti italiani alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i barconi in mare. «Disgraziati che sono dei crocifissi», li ha definiti così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha l’11 luglio ...

Famiglia Cristiana - il direttore : «Ministro Salvini - la Fede non è campagna elettorale» : «Vade retro Salvini». Famiglia Cristiana spiazza tutti e pubblica una copertina che condanna con forza la politica sui migranti messa in atto dal ministro Matteo Salvini, culminata nelle ultime settimane con la chiusura dei porti italiani alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i barconi in mare. «Disgraziati che sono dei crocifissi», li ha definiti così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha l’11 luglio ...

Fedez risponde a chi lo accusa di sfruttare il figlio e spiega perché non lo battezzerà : Negli ultimi giorni una 'doppia' polemica a dir poco accesa ha coinvolto Fedez e la sua famiglia [VIDEO]. Il cantante e la compagna – la nota fashion blogger Chiara Ferragni – sono infatti finiti nell'occhio del ciclone mediatico per aver dichiarato pubblicamente che il loro bambino – l'ormai celebre Leone – non verra' battezzato. Una scelta in tutto e per tutto coerente con quella, gia' palesata dai due futuri sposi, di unirsi in matrimonio ...