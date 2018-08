La fattoria degli animali | in arrivo il film tratto dal romanzo

wired

(Di giovedì 2 agosto 2018) Molti avranno sentito parlare di Andy Serkis in qualità di attore che ha prestato le sembianze, tramite effetti speciali in cgi, a diversi personaggi fantastici come Gollum de Il Signoreanelli, Snooke di Star Wars e Cesare dei recenti Pianeta delle scimmie. Ma l’interprete britannico ha anche una carriera di attore vero e proprio (da ultimo il contrabbandiere Ulysses Klaue di Black Panther) e di regista. In queste ultime ore è stato rivelato che il suo ultimo progetto, l’adattamento de La, è stato acquisito da Netflix. Sarà la piattaforma di streaming a diffondere dunque la nuova versione cinematografica delscritto nel 1945 da George Orwell come satira nei confronti del regime stalinista: in unaglisi ribellano allo sfruttamento dell’uomo ma solo per finire assoggettati alla nuova tirannia di un ristretto gruppo ...