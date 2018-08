La famiglia di Franco Battiato smentisce l’Alzheimer | “Lo stato generale di salute

Mistero sulla salute di Franco Battiato : la famiglia lo protegge e nega tutto : C’è il massimo riserbo sulle attuali condizioni di salute dell’illustre musicista catanese Franco Battiato , tutto ra mai apparso pubblicamente nel 2018. Il cantautore è stato oggetto di diverse speculazioni negli ultimi tempi nonché di un post – poi rimosso – di un ‘amico’ che gli dedicava dei versi che lasciavano intendere che Battiato , dopo l’incidente che gli è capitato, non sia più molto in sé, sia ...

Franco Battiato sta male/ Ha l'Alzheimer? La famiglia smentisce i rumors : "È stato poco bene ma..." : Dopo otto mesi di assenza dalle scene il caso Franco Battiato è ormai sulla bocca di tutti. Il maestro è malato oppure no? La famiglia spazza via ogni dubbio, o quasi.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:38:00 GMT)

Caos sulle condizioni di salute di Franco Battiato : la famiglia smentisce l’Alzheimer ma permane confusione : Le condizioni di salute Franco Battiato continuano a destare preoccupazione. Il Maestro, assente dalle scene dal 2017, sembra non essersi ancora totalmente ripreso dalla caduta che gli aveva causato la frattura del femore e del bacino, ragion per cui si è momentaneamente allontanato dal palcoscenico per prendersi cura della sua persona. A destare i sospetti e le preoccupazioni dei fan era stato un post di Roberto Ferri, ora eliminato, che ...

Gianni - il suo Franco e la storia di una famiglia che «non esiste» : La famiglia che non esiste è nata la sera del 14 luglio 1964 sotto un albero di magnolia. Era l’anniversario della presa della Bastiglia e come ogni anno tale Jules, nobile francese ma con poca stima per i suoi avi, aveva organizzato una festa nella sua villa per festeggiare la caduta della monarchia. Aveva invitato Franco. E anche Gianni, che un anno prima aveva già adocchiato Franco. «Presi un bicchiere, mi feci coraggio e mi avvicinai a lui, ...