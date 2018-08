repubblica

: La fabbrica dei follower: puntuale ecco l'account fake di Alessio Figalli - filmring : La fabbrica dei follower: puntuale ecco l'account fake di Alessio Figalli - serebellardinel : #DeputatiPd: 'Fabbrica di troll russa ha favorito Lega e M5S?No miei cari è solo merito dei cittadini #italiani se… - pcexpander : La fabbrica dei follower: puntuale ecco l'account fake di Alessio Figalli... -

(Di giovedì 2 agosto 2018) "No, non sono io, non ho Twitter".da Rio De Janeiro - dove ha ricevuto la medaglia Fields - conferma che l'Twitter @non è il suo. Si tratta di une come sempre qualche furbone sul web sfrutta l'improvvisa popolarità dei personaggi...