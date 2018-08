La deputata Fdi Paola Frassinetti | La strage di Bologna non ha matrice

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ladi Fratelli d'Italianon crede che ladi, di cui oggi cade il 38esimo anniversario, abbia unafascista. Lo ha affermato alla Camera dei Deputati e, alle sue parole, l'Aula è insorta. La verità non si "è ancora affermata. I veri colpevoli non sono stati ancora condannati", ha detto. "Bisognerebbe avere il coraggio di dire che i giudici asono sempre stati prigionieri di logiche idelogiche-giudiziarie con lo scopo non di ricercare la verità ma di riuscire, a tutti i costi, ad arrivare alla conclusione che lafosse nera per ragione di Stato"."Bisognerebbe avere lo stesso coraggio del presidente Cossiga- prosegue- quando nel 1991 ebbe l'onestà di ammettere che si era sbagliato e che lanon era addebitabile ad ambienti di estrema destra chiedendo anche scusa. Anche il ...