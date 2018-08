' La cura del teatro' di Monteverdi e Bronzini al festival di Krušce

Estate sicura a Modica e Pozzallo : controlli del territorio : Continua senza sosta l'operazione 'Estate sicura' nel comprensorio del Commissariato di Modica da parte della Polizia di Stato, per garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel periodo estivo e ...

Chievo Verona : la Procura Federale fissa una nuova audizione per Campedelli : Con i campionati di Serie A e Serie B alle porte e il Calciomercato che volge rapidamente verso la conclusione, il calcio italiano è ancora chiamato a dare delle risposte concrete sul caso plusvalenze fittizie che vede coinvolte le societa' di Chievo Verona e Cesena, deferite nella giornata del 17 giugno dalla Procura Federale presieduta da Giuseppe Pecoraro. Un vizio di forma dovuto alla mancata audizioni [VIDEO]del numero uno clivense è ...

Morte del cane-eroe Kaos - AIDAA in procura : “Serve chiarezza” : Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce ha deciso di “presentare un esposto alla procura della Repubblica di Teramo sede dell’Istituto Zooprofilattico dove è stata eseguita l’autopsia sul corpo del pastore tedesco Kaos morto nei giorni scorsi a dire del suo addestratore a causa di un avvelenamento, mentre secondo gli accertamenti del referto autoptico sarebbe morto a ...

Limature per l'indice delle società assicurative - -0 - 48% - : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Insurance è senza direzione. Il FTSE Italia Insurance ha esordito a ...

AMBIENTE E cura TERRITORIO - Illustrata da sindaco Tagliani e ass. Ferri l'iniziativa del 29 settembre 2018 : 'Ferrara Mia': una giornata per diffondere la CURA della propria città 01-08-2018 / Giorno per giorno Il sindaco Tiziano Tagliani , l'assessora comunale all'AMBIENTE Caterina Ferri e alcuni operatori ...

Yonghong Li - l’inchiesta della Procura punta sui conti a Hong Kong e Macao : La direttrice Macao-Hong Kong sarebbe al centro dell'inchiesta della Procura di Milano su YongHong Li, l'ormai ex proprietario del Milan L'articolo YongHong Li, l’inchiesta della Procura punta sui conti a Hong Kong e Macao è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chievo Bis - venerdì Campedelli sarà ascoltato in Procura : Venerdì il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, si dovra' presentare nella sede della Procura Federale in merito al processo indetto contro la sua societa' e il Cesena in merito alle plusvalenze fittizie, che si era risolto qualche giorno fa con una pena per il Cavallino pari a 15 punti nella stagione 2018/19 e un nulla di fatto per i veneti a causa di un vizio di forma che ha permesso l'improcedibilita'. Il caso plusvalenze Il ...

Daisy - la verità della Procura : "Non è un'aggressione razzista" : Un atto grave e brutale, che potrebbe costare ai suoi autori fino a quattro anni e mezzo di carcere: ma non un episodio di razzismo conclamato. Questa è per ora l'interpretazione che la Procura di ...

Chievo Bis - venerdì Campedelli sarà ascoltato in Procura : venerdì il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, si dovrà presentare nella sede della Procura Federale in merito al processo indetto contro la sua società e il Cesena in merito alle plusvalenze fittizie, che si era risolto qualche giorno fa con una pena per il Cavallino pari a 15 punti nella stagione 2018/19 e un nulla di fatto per i veneti a causa di un vizio di forma che ha permesso l'improcedibilità. Il caso plusvalenze Il processo ...

DAZN si assicura il primo big match della Serie A - Lazio-Napoli : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, debutta in Serie A con il primo big match della stagione: Lazio-Napoli, che sarà trasmesso sabato 18 agosto alle ore 20.30. E’ quanto è stato annunciato oggi a seguito di una riunione svoltasi presso la sede della Lega Calcio, che ha definito il calendario delle prime tre giornate di Serie A, e i top match scelti dagli operatori per la trasmissione in esclusiva. Inoltre, per la ...

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Fausto Brizzi : Il noto regista era stato accusato da tre donne di violenza sessuale: per la procura «il fatto non sussiste» The post La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Fausto Brizzi appeared first on Il Post.

Andamento positivo per l'indice delle società assicurative - +1 - 26% - - si concentrano gli acquisti su Cattolica Assicurazioni : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.571,75 ...