La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei

Migranti - Conte scrive agli altri Paesi : “Serve segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità” : Il Premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera al Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e ai suoi colleghi capi di Stato e di Governo degli altri 27 Paesi UE per chiedere “un segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità nella gestione del fenomeno migratorio e di considerare la possibilità di accogliere in un porto e/o di prendere in carico parte delle circa 450 ...