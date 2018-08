La Camera ha approvato il Decreto Dignità | 312 voti a favore | 190 contrari e 1

La Camera ha approvato il Decreto Dignità : ora il provvedimento passa al Senato : La Camera dei deputati ha approvato il Decreto Dignità voluto dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, con voti 312 favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Ora il provvedimento passerà all'esame del Senato per la sua definitiva approvazione (che dovrebbe arrivare in tempi rapidi) e la conseguente conversione in legge.Continua a leggere

Vitalizi - la Camera ha approvato i tagli. Ecco cosa cambia (e chi ci perde) : Non scompaiono assegni e pensioni dei parlamentari, ma certamente si assottigliano con quella che il Movimento Cinque Stelle chiama l’abolizione dei Vitalizi. È una riforma fra le prime sponsorizzate dalla forza di governo e che vede la luce nel luglio del 2018, un anno dopo l’approvazione alla Camera di un testo simile, poi non passato al Senato. È il primo sponsor di questa legge, il ministro del Lavoro Luigi di Maio, a gioire sui social nel ...

La Camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto approvata a gennaio : La camera bassa del parlamento polacco ha approvato oggi un emendamento per correggere la controversa legge che prevedeva fino a tre anni di carcere per chi accusava la Polonia di complicità nell’Olocausto. Se l’emendamento verrà approvato anche dal Senato, il The post La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto approvata a gennaio appeared first on Il Post.

Argentina - la Camera dice si all'aborto : il disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia [VIDEO] di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido viva la vita. L'aborto supera lo scoglio della Camera Dopo ...