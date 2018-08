L’ e-book non book

Lite su Facebook con il nipote - il parroco nega il funerale alla nonna : Niente funerale per nonna Marisa, colpa di Facebook e di una vecchia ruggine tra parroco e nipote dell'anziana donna. Siamo al Tufello, protagonisti, Claudio Cosi e don Gianni Di Loreto, la chiesa ...

Come sta Franco Battiato? Il post dell'amico su Facebook spaventa i fan : «Non mi riconosce più» : Come sta Franco Battiato? Scomparso dalle scene da almeno 8 mesi, un post su Facebook ha scatenato dubbi e speculazioni sullo stato di salute del celebre cantautore siciliano. È davvero...

Facebook “sega” l’accesso alle API ai software che non si sono ancora attivati sulle nuove norme : In seguito al noto scandalo di Cambridge Analytica, la società di Zuckerberg aveva fissato la scadenza del primo agosto sull'accesso alle API L'articolo Facebook “sega” l’accesso alle API ai software che non si sono ancora attivati sulle nuove norme proviene da TuttoAndroid.

Usa - Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine : “Non sappiamo ancora chi ci sia dietro” : Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine americane di novembre attraverso account e pagine non autentiche. Individuati Otto pagine, 17 profili e sette account Instagram non autentici nel tentativo di interferire sul voto di Midterm 2018. Lo afferma lo stesso social network che non dà molte altre informazioni a riguardo. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica – che ha visto la piattaforma fondata da ...

Rachele Mussolini accusa : "Facebook ha censurato gli auguri a mio nonno" : Facebook censura Rachele Mussolini . 'Con mio grande dispiacere hanno censurato il post dove da nipote facevo gli auguri a mio nonno Benito....... Allora eliminate e censurate pure la sottoscritta!!!!!...

Facebook rallenta - gli utenti non crescono più : In Europa si registra un calo. Menlo Park tiene però grazie al traino di Instagram, Whatsapp e Messenger: in totale 2,5 miliardi di persone hanno usato a giugno almeno una delle app del gruppo

Facebook prepara un satellite per portare internet dove ancora non c'è : ... gli abitanti dei paesi percorsi da questi cavi non può permettersi l'accesso a una tecnologia tanto costosa e rimane, dunque, disconnessa dal resto del mondo.

Facebook - Zuckerberg : “Negare Olocausto è offensivo ma non va vietato sui social” : Mark Zuckerberg afferma che negare l’Olocausto è “profondamente offensivo” ma dice anche che questo tipo di contenuti non va vietato da Facebook perché “ci sono cose diverse che persone diverse capiscono in maniera sbagliata. Ma non credo che lo fanno intenzionalmente”. Una frase comparsa in un’intervista alla testata Recode che il presidente del social network ha dovuto subito rettificare, precisando che “non volevo ...

Non Mi Arriva Il Codice Di Sicurezza Facebook : Cosa Fare? : Non ricevo Codice d’accesso Facebook via SMS. Facebook non invia Codice conferma. Non mi Arriva il Codice di Facebook sul cell. Possibili soluzioni al problema Cosa fare se Facebook non invia il Codice di conferma vis SMS o via email Girando per il web, leggo sempre più spesso su blog e forum che tantissime persone hanno problemi […]

