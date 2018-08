Kimi Raikkonen e il suo nuovo migliore amico Robin

F1 - Test Ungheria 2018 (seconda giornata) : George Russell davanti a tutti. Kimi Raikkonen è secondo ma vola con le soft : E così la il Mondiale di Formula Uno 2019 chiude i battenti, almeno per un po’. Si è conclusa, infatti, la seconda ed ultima sessione di Test sulla pista dell’Hungaroring (Ungheria) ed il risultato finale ha sorriso alla Mercedes. La W09 del giovane britannico George Russell, leader del campionato di F2, ha ottenuto il crono di 1’15″577 stabilendo il nuovo primato (non ufficiale) del tracciato che deteneva al termine del ...

F1 - Test Ungheria 2018 (seconda giornata) : Kimi Raikkonen vola con le soft nella sessione mattutina. Prove aerodinamiche per la Mercedes : sessione mattutina della seconda giornata dei Test di Formula Uno in Ungheria che sorride decisamente alla Ferrari. La Rossa, con al volante Kimi Raikkonen, ha stabilito il miglior crono di 1’16″171, girando con gomme soft ed impressionando per la costanza di rendimento esibita. Non sorprende il feeling tra la SF71H ed il tracciato magiaro, tenendo conto anche del record della pista (non ufficiale) di Antonio Giovinazzi stabilito ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2018 in DIRETTA : 1° agosto. Ferrari in pista con Kimi Raikkonen : Siamo giunti alla seconda, ed ultima, giornata dei Test riservati alla Formula Uno dell’Hungaroring. Piloti e scuderie sono pronti per le ultime ore prima delle vacanze che si concluderanno a fine agosto con il Gran Premio del Belgio. Vedremo all’opera Kimi Raikkonen su Ferrari che prende il posto di Antonio Giovinazzi che, dopo il record non ufficiale della pista di ieri, sarà all’opera sull’Alfa Romeo Sauber. Saranno ...

F1 – Tenerezze all’Hungaroring : Robin Raikkonen fiero di papà Kimi - pacche e baci in braccio a mamma Minttu [VIDEO] : Scene tenerissime all’Hungaroring con la famiglia Raikkonen: baci e pacche per papà Kimi, il piccolo Robin si congratula così E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha comandato la corsa all’Hungaroring, cedendo la prima posizione a Sebastian Vettel solo per alcuni giri dopo il rientro ai box per il pit-stop. Prezioso doppio podio Ferrari: sul finale un clamoroso colpo di ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Terzo posto non ideale. La velocità era ottima” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto del podio nel GP d’Ungheria. “Oggi abbiamo un buon risultato, il migliore visto l’andamento della gara ma non l’ideale“. Il finlandese ha perso posizioni già al via. “In partenza ho dovuto essere cauto e alzare il piede. Poi dopo la sosta non avevo la possibilità di superare Bottas e l’unica opzione era fermarsi e poi riprovarci“. Bilancio amaro, dunque, per il ...

Kimi Raikkonen - dramma al Gp di Ungheria : 'Non funziona la cannuccia dell'acqua' : dramma per Kimi Raikkonen al decimo giro del Gp di Ungheria. In uno scambio convulso via radio con il box, il finlandese si è lamentato di non riuscire più a bere dalla cannuccia. Non è chiaro se ...

F1 - Villeneuve esalta Raikkonen e punge la Ferrari : “hanno sbagliato con Kimi - non dovevano farlo rientrare” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato l’esito delle qualifiche del Gp d’Ungheria, pungendo la Ferrari sulla strategia usata per Raikkonen Un terzo posto in qualifica ad un passo dalla prima fila, monopolizzata dalla Mercedes grazie alla pioggia caduta copiosa su Budapest. Kimi Raikkonen ha dimostrato di avere il passo per vincere, mettendo in mostra un’ottima padronanza della propria monoposto sul ...

F1 – Tale padre - tale figlio : il dolce Robin Raikkonen in Ungheria come papà Kimi [FOTO e VIDEO] : Il piccolo Robin Raikkonen come papà Kimi: il figlio del finlandese della Ferrari protagonista nel paddock dell’Hungaroring Terzo posto per Kimi Raikkonen, oggi, alle qualifiche del Gp d’Ungheria: il finlandese della Ferrari non è riuscito ad avere la meglio sulle Mercedes di Hamilton e Bottas, rispettivamente primo e secondo all’Hungaroring. Raikkonen è consapevole che avrebbe potuto far meglio, ma si è detto soddisfatto ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Delusione non essere primi. Ma sul bagnato la Ferrari non è così male…” : Kimi Raikkonen scatterà in terza posizione nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel ma si è dovuto inchinare al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Il finlandese ha provato a battagliare sull’acqua ma in queste condizioni non è riuscito a tenere il passo delle Frecce d’Argento, ottenendo il miglior risultato possibile ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria : “Qualifiche e partenza fondamentali. Oggi molto bene”. Kimi Raikkonen : “Un venerdì normale” : Sebastian Vettel ha entusiasmato nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018 e ha firmato il miglior tempo di giornata facendo meglio delle Red Bull. Il pilota della Ferrari si è scatenato con le ultrasoft sia nel giro secco che sul passo gara, dimostrandosi nettamente migliore rispetto alle Mercedes: si sogna in grande in vista di qualifiche e gara. Il tedesco sembra particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti come ha dichiarato ai ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “La pioggia ha cambiato tutto. Sono deluso” : Terzo posto per Kimi Raikkonen nel GP di Germania. È stata una gara pazzesca, stravolta dalla pioggia che nella seconda parte è diventata protagonista. Il finlandese, che in precedenza aveva dovuto cedere la posizione a Sebastian Vettel, è riuscito comunque a portare la Ferrari sul podio. “Ci Sono delle regole chiare, ma la situazione non era del tutto limpida in quel momento. Avevo velocità ma la mia strategia era quella delle due ...

F1 - Alonso sottolinea il distacco di Vandoorne paragonandolo a Raikkonen : “Kimi era più distante” : Fernando Alonso parla della differenza di prestazioni con Vandoorne, paragonando il compagno di box al collega Kimi Raikkonen Fernando Alonso si mette a confronto del suo compagno di box Stoffel Vandoorne. Il belga partirà dall’ultima casella della griglia di partenza del Gp di Germania, mentre lo spagnolo è solito ottenere sempre prestazioni migliori. Come si legge su Motorsport il pilota della McLaren ha riferito scherzando: ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito. Domani vedremo” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. ...

F1 : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale 2019? Qualcosa di più di una suggestione : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale di Formula Uno 2019? Qualcosa di più di una suggestione a quanto pare. Si fa un gran parlare già da qualche tempo di un possibile scambio tra la Ferrari ed il team svizzero che vedrebbe coinvolti i due piloti: il finlandese ed il talentuoso monegasco Charles Leclerc, cresciuto nell’Academy della Rossa e campione della F2 nel 2017. Alla domanda di Autosport su un possibile arrivo di Kimi in ...