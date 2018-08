Katherine Kelly Lang | la Brooke di Beautiful in Italia per un film

Katherine Kelly Lang - la Brooke di Beautiful a lavoro in Italia : Katherine Kelly Lang madrina del World Film FEstival giunto all’ottava edizione ha colto l’occasione per rimarcare il suo amore per l’Italia e rivelare il suo nuovo lavoro proprio nel nostro paese. L’attrice più nota come la Brooke della soap Beautiful era ospite a Vico Equense dove ha annunciato l’inizio delle riprese di “How to climb a three” (Come salire su un albero) prodotto dalla sua Angel Eyes ...