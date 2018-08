Kaos | negli esami trovate tracce di lumachicida

ilmessaggero

: RT @JapigioPeuceta: @stefanoesposito @menteressameli @steal61 @DaniloToninelli @SergioChiampa Troll sarai lei. Io sono una persona. Impari… - dileguossi : RT @JapigioPeuceta: @stefanoesposito @menteressameli @steal61 @DaniloToninelli @SergioChiampa Troll sarai lei. Io sono una persona. Impari… - menteressameli : RT @JapigioPeuceta: @stefanoesposito @menteressameli @steal61 @DaniloToninelli @SergioChiampa Troll sarai lei. Io sono una persona. Impari… - steal61 : RT @JapigioPeuceta: @stefanoesposito @menteressameli @steal61 @DaniloToninelli @SergioChiampa Troll sarai lei. Io sono una persona. Impari… -

(Di giovedì 2 agosto 2018), il cane eroe che tanto ha scavato tra le macerie del terremoto in Centro Italia, avrebbe ingerito metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come. È quanto risulta dagli ...