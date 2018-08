Kaos | “morto per avvelenamento da metaldeide” Sul caso indagine in corso

ilfattoquotidiano

: Il cane Kaos non è stato avvelenato, per l'autopsia è morto di infarto - SkyTG24 : Il cane Kaos non è stato avvelenato, per l'autopsia è morto di infarto - Corriere : Kaos, il cane di Amatrice, non è stato avvelenato: «É morto d’infarto» - HuffPostItalia : 'Kaos, cane-eroe di Amatrice, è morto di infarto, non di avvelenamento' -

(Di giovedì 2 agosto 2018), il pastore tedesco trovato senza vita dal suo padrone il 29 luglio, è morto perda metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. È quanto risulta dagli esami finali dell’Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se perdoloso o da assunzione involontaria da parte del cane. Il cane, che era stato protagonista di diversi salvataggi durante il terremoto in Centro Italia, è stato sottoposto all’esame proprio per stabilire la cause del decesso. Ieri invece era stata diffusa una notizia parziale: l’ipotesi era che fosse morto per cause naturali. L’addestratore, Fabiano Ettoore, invece aveva immediatamente ipotizzato l’denunciando su Facebook. E proprio lui, Fabio Ettorre, polemicamente ieri diceva: “Ci sono molti punti oscuri, per le persone ci vogliono giorni e qui in 24 ...