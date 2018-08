Kaos | il cane eroe | morto per avvelenamento da lumachicida

Il cane Kaos ucciso dalla metaldeide : 16.24 Kaos, il cane eroe del terremoto di Amatrice, è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. E' quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo-Molise. Il risultato non può chiarire però se l'animale è morto per avvelenamento doloso o per l'assunzione involontaria della sostanza.

Kaos - giallo sulla morte del cane. L'ira del proprietario : "Infarto - molti punti oscuri" : In corso un'inchiesta della procura dell'Aquila. L'autopsia dovrà chiarire se il pastore tedesco è stato avvelenato. Veterinario di parte: "Raro infarto in cani addestrati"

La morte del cane Kaos diventa un “giallo” : forse è stato ucciso da un malore | : Secondo indiscrezioni l’animale sarebbe morto per malore, forse infarto. Gli investigatori: «Situazione complessa». Il suo istruttore non ci sta: «Sono certo che è stato avvelenato»

Morte di Kaos - il cane eroe : “Difficile si sia trattato di infarto” : “Un infarto in cani come Kaos, addestrati e allenati alla fatica e allo stress è molto raro. Avviene solo in animali da zoo”. Così all’ANSA, in merito a un’ipotesi di infarto, il veterinario di parte, Pierluigi Castelli, di Genova, che assiste il proprietario del pastore tedesco Kaos, uno dei cani-eroi dei terremoti del 2016, trovato morto dal padrone, Fabiano Ettorre, nel giardino di casa a Sant’Eusanio Forconese ...

Sisma Centro Italia - Giallo sulla morte di Kaos - il cane-eroe di Amatrice : C osa è successo a Kaos, il cane eroe di Amatrice? Il quadrupede che, con la forza delle sue zampe, ha scavato fra le macerie del paese laziale distrutto dal terremoto di due anni fa, è stato trovato ...