Juventus | riecco Bonucci | oggi a Torino | quale attesa gli sarà riservata?

serieanews

: #Juventus, #CristianoRonaldo atterra a Torino. Questa volta, per rimanerci... Il video ???? - DiMarzio : #Juventus, #CristianoRonaldo atterra a Torino. Questa volta, per rimanerci... Il video ???? - DiMarzio : #Juventus, #Dybala e #CristianoRonaldo sono arrivati a Torino: le immagini ?? - juvheart_ : E riecco la nostra amata BBC! Sarà difficile per leo il rientro in questo gruppo ma è un campione ed è proprio ques… -

(Di giovedì 2 agosto 2018)- Leonardoè in volo versol’arrivo nel capoluogo piemontese per le visite mediche e per la firma sul contratto.si aggregherà poi ai nuovi (vecchi) compagni alla Continassa.glidai tifosi bianconeri? C’è chi dice no al suo ritorno, chi si professa totalmente a favore. … L'articologli? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....