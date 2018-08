Juventus-Milan | ufficiale la maxi-operazione

Milan-Juventus - chi ci guadagna nell'operazione Higuain-Bonucci-Caldara? SONDAGGIO : Operazione conclusa, intese raggiunte e strette di mano già arrivate, prima delle ufficialità successive alle visite mediche. Juventus e Milan hanno chiuso il maxi scambio che coinvolge tre calciatori ...

Il ritorno delle ‘sei sorelle’ - la Serie A di nuovo il miglior campionato al mondo : Juventus - Milan ed Inter preparano l’ultimo botto - Roma - Lazio e Napoli già super competitive [NOMI e DETTAGLI] : La Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo, si preannuncia una stagione pazzesca ed in grado di entusiasmare i tifosi fino all’ultima giornata. Partiamo dalla favorita alla vittoria dello scudetto, la Juventus è un gradino avanti rispetto alle avversarie, il colpo Cristiano Ronaldo ha aumentato il distacco dalle altre ma l’ultima operazione portata avanti con il Milan, lascia più che perplessi, i bianconeri ...

Bonucci alla Juventus - Caldara al Milan / Ultime notizie : pace fatta tra Allegri e Leo : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan, Ultime notizie: scambio alla pari tra i due difensori. Bonucci e Allegri hanno fatto pace, risolti gli screzi fra i due(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:30:00 GMT)

HIGUAIN E CALDARA AL MILAN - BONUCCI ALLA Juventus/ Ultime notizie - tutte le cifre dell'accordo : HIGUAIN al MILAN: accordo con la JUVENTUS. Ultime notizie, Leonardo BONUCCI-Mattia CALDARA: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:16:00 GMT)

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...

Higuain e Caldara al Milan - Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie - domani visite mediche per i neo-rossoneri : Higuain al Milan: accordo con la Juventus. Ultime notizie, Leonardo Bonucci-Mattia Caldara: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Maxi scambio Juventus-Milan - la reazione del web è esilarante [FOTO] : 1/9 ...

Calciomercato - da Bonucci a Higuaín : tutti gli affari nella storia sull'asse Juventus-Milan : ormai definitiva l'intesa tra Juventus e Milan per la maxi-operazione dell'estate , accordo totale che coinvolge ben tre giocatori sull'asse Milano-Torino. A sbloccare l'affare il prestito oneroso di ...

HIGUAIN E CALDARA AL MILAN - BONUCCI ALLA Juventus/ Ultime notizie - cifre e dettagli : tutti e tre in viaggio : HIGUAIN al MILAN: accordo con la JUVENTUS. Ultime notizie, Leonardo BONUCCI-Mattia CALDARA: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan - Leonardo Bonucci alla Juventus. Maxi operazione conclusa : E' definita la Maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Higuain e Caldara, e in bianconero Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati. Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani ...

Concluso il maxi scambio tra Juventus e Milan : le esilaranti reazioni del web su Higuain - Bonucci e Caldara [GALLERY] : La trattativa per il maxi scambio Higuain-Caldara-Bonucci si è conclusa: le reazioni del web all’incredibile mossa di calciomercato di Juventus e Milan Dopo giorni di estenuanti trattative, il maxi scambio tra Juventus e Milan si è Concluso. Ora mancano solo le firme per assicurare il passaggio di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara alla squadra rossonera e di Leonardo Bonucci alla Juventus. I tifosi non si sono risparmiati nelle loro ...

Bonucci-Caldara-Higuain : ecco perchè lo scambio rafforza il Milan e incorona la Juventus : Affare fatto tra Milan e Juventus per il maxi-scambio che ha visto coinvolti Bonucci-Caldara e Higuain: ecco perchè l’operazione ha rinforzato entrambe le squadre Estate di fuoco, non solo a causa delle alte temperature, ma anche per le scottanti trattative legate al calciomercato che si susseguono in quello che sembra una delle migliori sessioni di mercato di sempre, per quanto riguarda la Serie A. Notizia dell’ultima ora, ...