Juventus | i tifosi non dimenticano | fischi per Bonucci ...

Juventus - tifosi bianconeri divisi sul ritorno di Bonucci : applausi e fischi : Dagli applausi ai fischi. 'Vai Leo', 'Grande Leo': è l'accoglienza riservata a Leonardo Bonucci dai tifosi della Juve, alcune decine, che lo hanno atteso davanti al JMedical. Il giocatore, lasciato ...

Juventus - i tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : autografi e selfie alla Continassa : I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è considerato il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi, ha vinto tutto in carriera: da cinque palloni d'Oro, a cinque Champions League, passando per campionati in Inghilterra e Spagna, fino ad arrivare a Supercoppe Europee, ...

Bonucci alla Juventus : visite mediche terminate/ Ultime notizie - i tifosi lo perdonano : selfie col difensore : Bonucci alla Juventus: oggi le visite mediche, tutto fatto per il ritorno del difensore. Accoglienza fredda: pochi tifosi presenti a Caselle, Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:49:00 GMT)

Juventus - i tifosi perdonano Bonucci : 'Grande Leo' : 'Vai Leo', 'Grande Leo': è l'accoglienza riservata a Leonardo Bonucci dai tifosi della Juve, alcune decine, che lo hanno atteso davanti al JMedical. Il giocatore, lasciato solo all'arrivo all'...

Bonucci alla Juventus : oggi le visite mediche/ Ultime notizie - pochi tifosi presenti a Caselle : Bonucci alla Juventus: oggi le visite mediche, tutto fatto per il ritorno del difensore. Accoglienza fredda: pochi tifosi presenti a Caselle, Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:58:00 GMT)

CR7 e Dybala tra i tifosi - che entusiasmo in casa Juventus : Tra campo e calciomercato, giornate decisamente roventi in casa Juventus . I tifosi bianconeri sono pronti a riabbracciare Leonardo Bonucci che torna a Torino un anno dopo il suo trasferimento al ...

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...

Juventus - tifosi in rivolta per lo scambio Caldara-Bonucci. Ma la plusvalenza fa gola : ... probabile il suo utilizzo da titolare nella sfida di ICC contro gli All Stars della MLS, una sorta di saluto ai compagni, seppur per poco, e al mondo bianconero. CAMBIO DI FILOSOFIA - Innegabile che ...

Juventus - in difesa i conti non tornano : tifosi preoccupati e Marotta… : Juventus alle prese con una seconda fase di calciomercato un po’ controversa, i tifosi nutrono qualche perplessità in merito alle recenti novità in difesa La Juventus, dopo il clamoroso exploit Cristiano Ronaldo ed altri colpi da 90, sta conducendo un mercato che in questa seconda fase lascia un po’ perplessi. I dubbi nascono in merito alla difesa bianconera. Chi saranno i centrali a disposizione di Allegri? Si domandano al ...

CRISTIANO RONALDO - 200 TIFOSI DELLA Juventus ALLA CONTINASSA/ Ecco la nuova abitazione : doppia villa di lusso : CRISTIANO RONALDO, primo allenamento con la JUVENTUS: 200 TIFOSI in delirio ALLA CONTINASSA per CR7, che oggi ha mosso i primi passi da calciatore bianconero(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - primo allenamento con la Juventus/ 200 tifosi alla Continassa per il portoghese : Cristiano Ronaldo, primo allenamento con la Juventus: 200 tifosi in delirio alla Continassa per CR7, che oggi ha mosso i primi passi da calciatore bianconero(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:19:00 GMT)

L’allenamento della Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo : l’attesa estenuante dei tifosi [GALLERY] : Cristiano Ronaldo è ormai una vera e propria star a Torino, tutti ambiscono a vederlo dalla Continassa: il primo allenamento di CR7 dal punto di vista dei tifosi I tifosi aspettano e aspettano fuori dal campo di allenamento della Juventus, dove (insieme agli altri nazionali) si è allenato per la prima volta da giocatore bianconero Cristiano Ronaldo. CR7 è il più atteso alla Continassa dai supporter della squadra di Massimiliano Allegri, ...

Cristiano Ronaldo ed il saluto in italiano : tifosi della Juventus scatenati [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato un colpo clamoroso: l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sbarcato a Torino nella giornata di ieri ed ora è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Prime parole in italiano per il calciatore: “buonasera”, il saluto del nuovo calciatore bianconero, i tifosi sempre più scatenati. GUARDA IL VIDEO ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino : tifosi in delirio : Inizia ufficialmente l’avventura con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è arrivato negli ultimi minuti all’aeroporto di Caselle, esattamente alle 19.25. Alla Continassa CR7 lavorerà per farsi trovare pronto per Max Allegri, l’attaccante dovrà recuperare terreno dopo le vacanze prolungate ma la condizione fisica è già ottima. Gli allenamenti inizieranno da domani, i tifosi bianconeri ...