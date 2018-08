Juventus | è arrivato Bonucci | oggi le visite mediche

Juventus - primo allenamento bianconero per Cristiano Ronaldo : il portoghese arrivato alla Continassa : Dopo lo sbarco di ieri a Caselle, Cristiano Ronaldo è pronto per il primo allenamento con la maglia della Juventus Cristiano Ronaldo è arrivato al Juventus training center alla Continassa per sostenere il suo primo allenamento in maglia bianconera. Lo ha annunciato il club campione d’Italia su Twitter, dove ha postato un video con l’arrivo del 33nne portoghese. Il 5 volte pallone d’oro si allenerà insieme a Paulo Dybala, ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...

Cristiano Ronaldo a Torino/ Ultime notizie Juventus : arrivato il security manager a Caselle : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. Ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...

Juventus – Cristiano Ronaldo Day : il giorno tanto atteso è arrivato - ecco CR7 al JMedical [GALLERY E VIDEO] : Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical e, prima di iniziare le visite mediche, ha salutato i tifosi presenti all’esterno della struttura Il giorno tanto atteso è arrivato, Cristiano Ronaldo comincia oggi la sua nuova vita con la maglia della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per l’asso portoghese, che già questa sera ripartirà per continuare le sue vacanze. Prima di cominciare i test medici, l’ex Real Madrid ...

LIVE Cristiano Ronaldo Juventus - CR7 arrivato a Torino - VIDEO e FOTO - : Cristiano Ronaldo alla Juventus, la cronaca di martedì 10 luglio 23.45: Ecco la FOTO di Cristiano Ronaldo che ha sancito il suo approdo alla Juventus. CR7 è in compagna del presidente Agnelli che l'...

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : l'annuncio della Juventus - : Il calciatore è giunto all'aeroporto di Caselle a bordo del suo jet privato insieme alla compagna Georgina Rodriguez

Juventus - Perin : 'Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Ronaldo? Questo club è come il Real' : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale/ Ultime notizie - Veltroni : "è come se fosse arrivato Pelè" : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:27:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - scatta la psicosi tra i tifosi della Juventus : 'È arrivato' - ma è Armando Izzo del Torino : Il livello di psicosi da avvistamento di Cristiano Ronaldo a Torino è a livelli da record. L'ultimo segnale preoccupante è arrivato ieri pomeriggio, quando all'aeroporto Caselle è scoppiato il delirio ...