Juventus - è arrivato Bonucci : oggi le visite mediche : TORINO - Il Bonucci-bis è già realtà. Il difensore, partito da Minneapolis, è atterrato a Caselle intorno alle 11 e a breve sosterrà le visite mediche prima di firmare il, nuovo, contratto con la ...

Juventus - Bonucci sbarcato all’aeroporto di Caselle : l’ex rossonero diretto al JMedical per le visite : Il neo difensore bianconero è atterrato a Torino e si è diretto subito al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus Leonardo Bonucci è arrivato a Torino, il difensore è sbarcato da poco all’aeroporto di Caselle con un volo partito da Minneapolis e ora si sta dirigendo al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus. Dopo aver fatto scalo ad Amsterdam, l’ex capitano rossonero ha raggiunto quella che ...

Juventus - Allegri mette da parte i dissidi : “Bonucci? Giocatore importante. Mi dispiace per Caldara - su Higuain…” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’operazione con il Milan, esprimendo il proprio punto di vista sull’arrivo di Bonucci e sulle partenze di Higuain e Caldara Operazione conclusa, visite mediche in giornata e poi firme e ufficialità. Milan e Juventus piazzano i propri colpi, chiudendo il cerchio sul… triangolo Higuain-Caldara-Bonucci. LaPresse/Claudio Furlan Uno scambio su cui si è soffermato anche ...

Juventus - Allegri : “Bonucci importante. Ringrazio Higuain - dispiace per Caldara” : Juventus,Allegri- Massimiliano Allegri, al termine del match amichevole tra Juventus e Mls All Star, ha commentato il maxi scambio tra Milan e Juventus riguardante Bonucci-Higuain-Caldara. “BONUCCI GIOCATORE IMPORTATE” Allegri ha così commentato:“Bonucci rientra da noi dopo un anno. E’ un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato. Higuain lo Ringrazio: ha dato tutto nei due […] L'articolo ...

Juventus - riecco Bonucci : oggi a Torino - quale attesa gli sarà riservata? : riecco Bonucci- Leonardo Bonucci è in volo verso Torino. oggi l’arrivo nel capoluogo piemontese per le visite mediche e per la firma sul contratto. Bonucci si aggregherà poi ai nuovi (vecchi) compagni alla Continassa. quale attesa gli sarà riservata dai tifosi bianconeri? C’è chi dice no al suo ritorno, chi si professa totalmente a favore. […] L'articolo Juventus, riecco Bonucci: oggi a Torino, quale attesa gli sarà riservata? ...

Formazione Juventus 2018-2019 : l'arrivo di Bonucci cambierebbe le idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che, con l'arrivo di Leonardo Bonucci, potrebbe essere rivoluzionata da Massimiliano Allegri. Il riferimento va naturalmente a quella che potrebbe essere la squadra tipo, ma anche e soprattutto l'atteggiamento tattico. Nelle ultime ore, infatti, non si fa altro che parlare di un'operazione che porterebbe Gonzalo Higuain e Mattia Caldara a Milanello ed il difensore della Nazionale nuovamente a Torino. Una manovra di ...

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...