Juve | ancora Favilli-gol L' All Star Game arriva ai rigori

Ancora rigori per la Juventus dopo l'1-1 targato Favilli : serie perfetta - All Stars MSL ko : La cronaca La squadra allenata da Massimiliano Allegri parte con capitan Chiellini in panchina e l'undici titolare formato da Szczesny , Cancelo, Barzagli , Rugani, Alex Sandro, Khedira , Pjanic , ...

Juve e Milan - soluzione ancora lontana per la trattativa Bonucci-Higuain : Il Chelsea si fa avanti solo per Caldara e complica soprattutto i piani rossoneri. Settimana decisiva per trovare un'intesa

Pogba è ancora il fuoriclasse della Juve : se non rende allo United è colpa di Mou : ... e non fai eccezione neanche se ti chiami Pogba, neanche se ti ripresenterai in ritiro con una Coppa del Mondo in più nel proprio curriculum e per giunta dopo averla conquistata da protagonista. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più ricco : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

Maldini : 'Milan incancellabile - ma ancora niente per il ritorno. Ronaldo alla Juve? Molto bello - non per gli altri...' : ... sia professionalmente che personalmente: ho fatto quello che ho fatto nel mondo del calcio e mi sono realizzato come uomo. Il massimo a cui potevo aspirare, soprattutto a quell'età'. PAPA' CESARE - '...

Insigne : 'Siamo ancora l'anti-Juve perché abbiamo cambiato pochissimo' : Lorenzo Insigne ha concesso un'intervista alla La Gazzetta dello Sport . Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net : 'Ho imparato a trovare l'equilibrio. So che a me la gente chiede sempre qualcosa in più. Prima ci restavo male ...

Napoli - Insigne : "Saremo ancora noi l'anti-Juve. CR7? Preferisco Messi" : L'attaccante azzurro: "Le doti del portoghese non sono in discussione. Di sicuro non potrà vincere le partite da solo. Ancelotti è il nostro top player"

Papu Gomez : 'Mai battuta la Juve - ora con Ronaldo sarà ancora più dura' : Papu Gomez , intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport dal ritiro dell'Atalanta, ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: ' In otto anni in Serie A io non ho mai battuto la Juve - le parole del trequartista argentino - ho ...

Atalanta - Gomez : 'Mai battuto la Juve - con CR7 ancora più dura. Ma è un bene per la A'. Poi prepara il Mate : ... Gian Piero Gasperini: "E' arrivato un grande giocatore in Italia " ha detto ai microfoni di Sky Sport -, ci voleva. Dà nuovamente smalto a tutto il campionato, così torneremo al periodo in cui tutti ...

Cristiano Ronaldo - la Juve e le sette sfide ancora da vincere : Può un cannibale essere mai sazio? Può non farsi travolgere dall'ingordigia dei record? In fondo, Cristiano Ronaldo è stato programmato così: usa gli obiettivi come legna da bruciare. Ne incenerisce ...

Juventus - ancora guai per Cristiano Ronaldo : “arresto possibile anche in Italia” : 1/11 LaPresse ...

Juventus - Marchisio vuole restare 'Con Ronaldo è ancora più bello : ... allungando così la lista di campioni con cui è sceso in campo: di sicuro lunedì sarà al campo d'allenamento quando CR7 atterrerà nel mondo Juventus , quando dopo le visite mediche e prima della ...

Juventus - Alfredo Pedullà : “Marcelo? La Juve ci ha provato e ci proverà ancora” : Alfredo Pedullà- Juventus scatenata sul fronte mercato. Dopo l’affare del secolo targato Cristiano Ronaldo, i bianconeri sarebbero pronti a puntare forte su Marcelo. Il terzino brasiliano, attualmente in forza al Real Madrid, è un chiaro obiettivo della dirigenza Juventina. Come sottolineato da Alfredo Pedullà sui canali “SportItalia“, la Juventus sta provando l’assalto a Marcelo. “La […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - sarà ancora CR7 : Cuadrado cede la #7 a Cristiano Ronaldo : Una possibilità che era stata ampiamente prevista, ma che ora diventa ufficiale, per bocca del diretto interessato. Juan Cuadrado ha ceduto la sua maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo, che all'inizio ...