Juve | Allegri | Bonucci non è cambiato in sei mesi Caldara via? Spiace

Allegri commenta la maxi operazione Juve-Milan : “costretti a cedere Caldara” : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, successo contro l’MLS All-Stars. Al termine della partita importanti indicazioni da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri, indicazioni anche di mercato: “Penso che sia stata una bella partita, faccio i complimenti a tutti i giocatori scesi in campo. E’ stata una bella opportunità per noi prendere parte a questo grande evento, in uno stadio ...

Juve - Allegri : "Bonucci non è cambiato - resta importante. Ringrazio Higuain - ci ha dato tanto" : Il tecnico bianconero: "Leonardo non è cambiato e il Milan ha preso un grande attaccante. Spiace per Caldara"

Formazione Juventus 2018-2019 : l'arrivo di Bonucci cambierebbe le idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che, con l'arrivo di Leonardo Bonucci, potrebbe essere rivoluzionata da Massimiliano Allegri. Il riferimento va naturalmente a quella che potrebbe essere la squadra tipo, ma anche e soprattutto l'atteggiamento tattico. Nelle ultime ore, infatti, non si fa altro che parlare di un'operazione che porterebbe Gonzalo Higuain e Mattia Caldara a Milanello ed il difensore della Nazionale nuovamente a Torino. Una manovra di ...

Juventus-MLS All Star : sorpresa Allegri - 4-4-2 : Caldara titolare : Juventus-MLS Star- Tutto pronto per l’amichevole odierna tra la Juventus e l’MLS All Star Game. Calcio d’inizio ore 01:30 italiane, match trasmesso in diretta tv sul canale “Nove” del digitale terrestre. Sarà una Juventus improntata su un 4-4-2, mascherato da 4-5-1. Novità assoluta e sorpresa per Allegri, il quale punterà sulla coppia difensiva Caldara-Rugani. Una […] L'articolo Juventus-MLS All Star: sorpresa ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

Juventus - Allegri vago in conferenza stampa ad Atlanta : “quando finirà il mercato la squadra sarà competitiva come sempre” : La Juventus ad Atlanta, Massimiliano Allegri parla di mercato: l’allenatore svicola dalle domande dirette su Higuain La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Massimiliano Allegri ha parlato alla conferenza stampa prima del match della ...

Juventus-MLS All Stars - Allegri in conferenza : 'Mercato positivo'. Chiellini : 'Spero di essere buon capitano' : La Juventus continua la sua tournée negli USA e sbarca ad Atlanta, dove però non giocherà un match di International Champions Cup ma sfiderà in un'amichevole la selezione All Star della MLS, della ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...