Joao Mario via dall' Inter in prestito | su di lui almeno cinque club RUMORS

Inter - ecco chi c'è in pole per Joao Mario : Joao Mario è alla ricerca di squadra. Il portoghese, reduce dal prestito al West Ham , non rientra nei piani dell'Inter: come scrive la Gazzetta dello Sport , Leicester, Betis, Tottenham e Everton sono Interessate al campione d'Europa nel 2016 col Portogallo, ma in pole ci sono sempre gli Hammers .

Calciomercato : il Betis vuole Joao Mario - l’Inter chiede 30 milioni : Il centrocampista portoghese Joao Mario si è unito ai compagni dell’Inter stamattina, per cominciare la preparazione nell’attesa della nuova stagione agonistica e dopo aver smaltito le vacanze post-Mondiali. Il futuro del portoghese, tuttavia, resta sempre in bilico, perche’ non rientra nei piani del club nerazzurro. A Joao Mario, nelle ultime ore, si e’ interessato il Betis Siviglia, che si e’ fatto avanti ...

'Il Betis Siviglia vuole Joao Mario : l'Inter chiede 30 milioni' : ROMA - Il centrocampista portoghese Joao Mario si è unito ai compagni dell'Inter stamattina, per cominciare la preparazione nell'attesa della nuova stagione agonistica e dopo aver smaltito le vacanze ...

Inter - Joao Mario torna a Milano aspettando di essere ceduto : Joao Mario sarà regolarmente a Milano. Il portoghese è atteso dalla società nerazzurra insieme a Miranda e Matias Vecino. I tre giocatori dell‘Inter, impegnati con le rispettive nazionali, si sottoporranno domani alle visite di idoneità. Il portoghese è in attesa della cessione.L'articolo Inter, Joao Mario torna a Milano aspettando di essere ceduto sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - Joao Mario non torna ad Appiano. Icardi-Lautaro relax in piscina : Riposo per molti, non per tutti. Perché se è vero che Luciano Spalletti ha concesso alla squadra due giorni e mezzo di riposo - dopo la seduta di stamattina rientro previsto mercoledì mattina, domani ...

Inter - offerta monstre del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : L'Inter è decisamente attiva in queste battute di Calciomercato, ovviamente per cercare di accontentare mister Luciano Spalletti. Sembra essere in dirittura d'arrivo la conclusione dell'affare Sime Vrsajko dall'Atletico Madrid [VIDEO], mentre c'è ancora qualche dubbio sulla buona riuscita della trattativa con il Bayern Monaco per Arturo Vidal, che andrebbe a rafforzare il reparto di centrocampo della rosa nerazzurra. Mercato Inter, Mourinho ...

Inter - Vidal più vicino : la cessione di Joao Mario sblocca l'affare (RUMORS) : In casa Inter continuano a susrsi i rumors sul possibile acquisto a centrocampo. Una delle necessita' della societa' nerazzurra è quella di regalare al tecnico, Luciano Spalletti, il rinforzo da schierare in mezzo al campo al fianco di Marcelo Brozovic che si unira' al gruppo solo ne primi giorni di agosto dopo le fatiche del Mondiale in Russia. Sembra essere sempre più vicino il centrocampista cileno del Bayern Monaco, Arturo Vidal. Il ...

Inter - la cessione di Joao Mario potrebbe sbloccare l'acquisto di Vidal : In casa Inter si lavora per definire la rosa in vista della prossima stagione che vedra' i nerazzurri tornare in Champions dopo sette anni di assenza. Il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro nel post partita dell'amichevole contro lo Zenit San Pietroburgo, terminata 3-3, sottolineando come manchino ancora due pedine per completare i ventidue elementi a sua disposizione. Uno di questi elementi sara' sicuramente un centrocampista centrale da ...

Inter - non solo Joao Mario : anche Vecino e Gagliardini sacrificabili (RUMORS) : In casa Inter si continua a lavorare per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Luciano Spalletti, dopo i cinque acquisti gia' messi a segno nel mese di luglio, ha richiesto ulteriori giocatori per completare la rosa nerazzurra. I rinforzi di cui necessita l'Inter sono ormai noti: un terzino destro, un mediano da affiancare a Marcelo Brozovic ed un esterno d'attacco. Prima di potersi muovere ufficialmente, però, molto probabilmente l'Inter ...

Inter - arriva offerta del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : Ivan Perisic si sta godendo le meritate vacanze dopo il grande Mondiale disputato con la maglia della Croazia. L'esterno dell'Inter è stato uno dei principali protagonisti, con tre gol all'attivo, di cui uno in semifinale contro l'Inghilterra e uno nella finale contro la Francia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei grandi top club europei. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato ...

Inter - arriva la richiesta al Wolverhampton per Joao Mario (RUMORS) : L'Inter è sempre attiva sul mercato, non solo per quanto riguarda le operazioni in entrata, con la continua ricerca di un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco, ma anche con le operazioni in uscita. Nonostante abbia chiuso il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, infatti, la societa' nerazzurra ha bisogno di incassare per poter reinvestire sul mercato. Uno dei giocatori che quasi certamente lascera' Milano è il ...

L'Inter ci prova per Dembélé : offerti al Tottenham Karamoh e Joao Mario (RUMOURS) : L'Inter è sicuramente la protagonista assoluta di questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno gia' chiuso cinque acquisti rinforzando la rosa [VIDEO] a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista del ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Ma non finisce qui visto che il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha gia' dichiarato che arriveranno altri tre acquisti. Una delle priorita' è un centrocampista da ...

Cessioni Inter : Joao Mario - Eder e Borja Valero fra i possibili partenti (RUMORS) : L'Inter ha raggiunto un grande obiettivo: ottenere circa 50 milioni di plusvalenze prima della fine del mese di giugno. Dopo aver portato in pareggio il bilancio, non si smette di lavorare sul fronte mercato. Oltre agli acquisti gia' ampiamente commentati, adesso è l'ora di dare importanza al capitolo Cessioni nel team allenato da Luciano Spalletti. In partenza c'è sicuramente Joao Mario, che ha terminato il prestito al West Ham. Il calciatore ...

Inter - Joao Mario fondamentale per il calciomercato : ecco l’idea di Ausilio : Joao Mario diventa l’uomo chiave del calciomercato dell’Inter, una situazione quasi paradossale per il centrocampista portoghese Sembrava impossibile, ma Joao Mario diventerà importantissimo per l’Inter durante questa estate. Come? Piero Ausilio ha due idee in mente per come poter usare il calciatore portoghese. Trattenerlo è fuori discussione dato che il calciatore ha fatto sapere di non voler rimanere alla base nerazzurra. ...