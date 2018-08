J R Smith distrugge il telefono di un fan e la polizia lo pone sotto investigazione | il

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) J.R.litiga con un fan a causa di una foto e perde la testa: la guardia dei Cavs gli strappa ildalle mani e lo lancia via. Ladi NYla guardia dei CavsNotizia clamorosa in arrivo da New York. Secondo “Bleacherreport” lanewyorkese avrebbe postoJ.R.a causa di una lite avuta con un fan. La guardia dei Cleveland Cavaliers avrebbe sottratto il cellulare dalle mani del ragazzo, dopo le continue ed insistenti richieste di fare una foto (poi fatta contro la volontà del giocatore), gettando poi lo smartphone in un cantiere lì vicino. Il ragazzo è andato poi a denunciare l’accaduto, lamentando il danneggiamento deldal costo di 800$. Lanon ha formalmente incriminato J.R.ma ha deciso di ascoltarlo in merito all’accaduto.L'articolo J.R.il ...