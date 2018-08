Ivanka contro separazione famiglie di immigrati | ' ' Il punto piu' basso' ' per

Migranti - Ivanka Trump contro il padre : “Separazione famiglie il punto più basso del mandato. Anch’io figlia di immigrata” : La separazione delle famiglie di Migranti è stata il “ punto più basso ” del mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Non lo hanno i democratici al Congresso, nemmeno il suo predecessore Barack Obama. Ma sua figlia Ivanka , che ha anche un ruolo attivo nell’amministrazione statunitense essendo consigliera del tycoon. Descrivendosi come “la figlia di un’immigrata”, visto che sua madre è nata e cresciuta nell’ex ...

