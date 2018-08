Italia | Viminale | figlio Foa in staff Salvini | master e 3 lingue

Open Arms denuncia Libia e Italia per omicidio colposo. Il Viminale replica : 'Soccorriamo ogni giorno' : La Ong spagnola accusa i due Paesi di non aver presentato soccorso ai migranti durante il naufragio nel quale erano morti una mamma e il suo bambino ed era stata tratta in salvo Josefa. La guardia ...

Open Arms : 'Denunciamo Libia e Italia - Josefa al sicuro'. Il Viminale : 'Bugie' : Gli occhi di Josefa non sono più sbarrati e imploranti. Ora ha i capelli raccolti a mò di turbante e una maglietta grigia con la scritta Open Arms, la stessa delle persone che la circondano. Ma lo ...

Open Arms attracca a Palma di Maiorca : “Denunciato Libia e Italia per omicidio colposo”. Viminale : “Strumentalizzazione politica” : Open Arms, la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca, con a bordo Josepha, la donna di origine camerunese salvata il 17 luglio nel Mediterraneo (a ottanta miglia dalle coste libiche) insieme con i corpi di un’altra donna e di un bambino che, secondo le accuse della Ong, sarebbero stati lasciati morire in mare dalla ...

Ong mostra le foto shock di due cadaveri : "I libici sono assassini assoldati dall'Italia"Viminale : "E' una fake news" : Proactiva Open Arms pubblica una devastante foto di due cadaveri e accusa Roma. Il ministro dell'Interno: "Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto". Quindi la presa di posizione del Viminale.

Migranti - il governo si spacca sulla nave Italiana. Il Viminale : 'Niente porti' : LA MEDIAZIONE Da palazzo Chigi si tenta a far passare lo scontro come normale dialettica politica: è parte della natura della coalizione di questo governo una sorta di divisione dei ruoli. Nella ...

Migranti - Viminale blocca nave Italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti in Italia - ecco i dati del Viminale : Roma, 10 lug.(AdnKronos) – Il numero di Migranti giunti in Italia nel primo semestre del 2018 è in calo di oltre l’80% rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge da un’analisi statistica a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione pubblicata oggi sul sito del Viminale. Il report, che illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 10 ...

Nave Italiana soccorre 66 migranti in acque libiche |Viminale nega l'attracco Toninelli : profughi pericolosi per equipaggio : Per il Viminale la "Vos Thalassa" ha anticipato l'intervento della guardia costiera libica già allertata.

L'Italia nega l'approdo della Vos Thalassa : secco 'no' del Viminale : Continua ad imperversare il dibattito circa la possibilità d'attracco delle navi in Italia. Dopo le imbarcazioni delle Ong, le navi militari dell'Unione Europea, i mercantili stranieri, adesso il ...