Italia Under 21 | Ambrosini capodelegazione

Basket - Europei Under 18 maschili : l’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Italia Under 19 - Plizzari : "Sconfitta immeritata - abbiamo due palle così" : La rabbia e l'orgoglio. La rabbia per una coppa accarezzata e sfumata sul più bello, l'orgoglio per aver fatto parte di un gruppo che ha "dimostrato che cogl... ha sotto". Alessandro Plizzari saluta l'...

Italia Under 19 - Malagò : “abbiamo dimostrato che i talenti non mancano” : “Voglio dire un bravo ai ragazzi dell’Under 19 di Calcio che, nonostante la sconfitta, hanno giocato una finale strepitosa. Hanno dimostrato che non e’ vero che non abbiamo i vivai e che non ci sono i giovani forti. La domanda da porsi e’ come valorizzare il loro talento al meglio per non vederlo sprecato”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di una conferenza stampa in Sala Giunta, ...

Picchi di oltre due milioni di spettatori in tv per Italia-Portogallo Under 19 : Ottimi ascolti per la finale Italia-Portogallo degli Europei Under 19 di calcio, trasmessa su Rai2 L'articolo Picchi di oltre due milioni di spettatori in tv per Italia-Portogallo Under 19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Italia Portogallo Under 19 (3-4 dts) : highlights e gol della partita (finale Europei) : Video Italia Portogallo Under 19 (3-4 dts): highlights e gol della partita (finale Europei). La doppietta di Kean e la rete di Scamacca non bastano agli azzurrini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:59:00 GMT)

Italia Under 19 sconfitta in Finale - Nicolato : “dispiaciuti ma non delusi” : “I ragazzi sono stati straordinari. Siamo dispiaciuti, ma non delusi. Abbiamo combattuto ad armi pari contro un avversario molto forte, che merita i complimenti. Sono molto orgoglioso della mia squadra che ha lottato senza mollare”. Così il selezionatore della Nazionale azzurra Under 19, Paolo Nicolato, commenta la sconfitta per 4-3 dell’Italia contro il Portogallo, nella Finale dell’Europeo di ...

Italia-PORTOGALLO UNDER 19 RISULTATO 3-4 - Lusitani campioni d'Europa. Agli azzurri non basta un grandissimo Kean : LA CRONACA: ITALIA-PORTOGALLO UNDER 19 RISULTATO 3-4 AI SUPPLEMENTARI Finisce qui! Il Portogallo batte l'Italia 4-3 e si laurea campione d'Europa UNDER 19. Peccato, gli azzurrini hanno sbAgliato ...

Italia Under 19 - Nicolato : 'Dispiaciuti - non delusi'. Costacurta : 'Dalle sconfitte si costruiscono vittorie' : E' andata così, sconfitta in finale al fotofnish e secondo posto, ma la baby Italia è stata eroica. Straordinaria e spettacolare, bella da vedere e ricca di pathos, non ha mai mollato. Doppietta di ...

Europei Under 19 - Italia-Portogallo 3-4 : Kean e Scamacca non bastano - titolo ai lusitani : SEINAJOKI - L'Europeo Under 19 resta stregato per gli azzurrini che, dopo le sconfitte in finale nel 2008 e nel 2016, s'arrendono all'ultimo atto dopo i tempi supplementari, 3-4, anche al Portogallo a ...

Italia ko - Portogallo vince Europei under 19 : Il Portogallo ha vinto gli Europei under 19 battendo l'Italia 4-3 ai tempi supplementari, a Seinajoki, in Finlandia. Gli azzurrini hanno comunque fatto vedere una grande Italia, bella, generosa, che ...

Sfuma il sogno dell'Italia Under 19 Il Portogallo vince l'Europeo : Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea , 3-4 il risultato finale, dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Europei Under 19 - è una beffa per l’Italia : Portogallo campione ma Azzurrini a testa altissima : Europei Under 19 – Sono lacrime per l’Italia Under agli Europei, gli Azzurrini hanno assaporato la possibilità di vincere in finale, poi il Portogallo ha avuto la meglio. Partita spettacolare e ricca di colpi di scena, sembra fatta per il Portogallo dopo il doppio vantaggio firmato Jota, Trincao, nelle ripresa reazione pazzesca dell’Italia che trova il pareggio con la doppietta di Kean, si va ai supplementari. Poirtogallo ...