Italia | Rai | Foa | continuo come consigliere anziano

Reclutavano mercenari per combattere in Ucraina : la rete di skinhead Italiani : «Sì sono un 'terrorista' lo ammetto», scriveva sarcasticamente alle 16.04 sul suo profilo Facebook Andrea Palmeri, allegando fotografie di lui che consegna pacchi di cibo ai bambini in Ucraina. Sono ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Foa - no della Vigilanza Rai scontro con Forza Italia (2 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Foa, no della Vigilanza Rai alla presidenza. Calciomercato, l'Inter prende Vrsaljko e sogna Modric del Real Madrid (2 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Per Pd e Forza Italia la conferma di Foa è illegittima. Cosa dicono la legge e lo Statuto Rai sulla Presidenza : La Lega insiste con Foa, le opposizioni denunciano l'arroccamento "illegittimo". Ma Cosa dice la legge? Dopo la bocciatura - per la mancata partecipazione al voto in Commissione di Vigilanza Rai delle opposizioni - di Marcello Foa come presidente della Rai, il partito guidato da Matteo Salvini ha fatto trapelare la sua intenzione di confermare il nome dell'ex giornalista, per il momento. Per le opposizioni si tratta di un atto contro la legge: ...

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Ecco chi sono i neofascisti Italiani che combattevano nella guerra in Ucraina : Si tratta di ex militari, mercenari, appassionati di armi ed esaltati neofascisti. sono questi i profili degli uomini arrestati per aver preso parte alla guerra in Ucraina a sostegno delle formazioni filorusse.Continua a leggere

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...

Rebus Rai - Foa ad AffarItaliani.it "Adesso deve decidere l'azionista" : "Mi rimetto a quanto deciderà l'azionista. E' un mio dovere istituzionale che io rispetterò scrupolosamente". Lo afferma interpellato da Affaritaliani.it Marcello Foa, membro del Cda Rai designato dalla maggioranza Lega - M5S per la presidenza della tv pubblica il quale però non ha ottenuto il via libera della Commissione di Vigilanza Rai Segui su Affaritaliani.it

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Foa. Salvini incontra Berlusconi 'Assurdo che Forza Italia dica di no' : ROMA - Fumata nera: la Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente ...

SKINHEAD ItaliaNI MERCENARI IN UCRAINA/ Video ultime notizie : anche il figlio di una dirigente della Lega : MERCENARI ITALIANI nella guerra in UCRAINA: 6 arresti e diversi indagati. Arruolati per combattere per la Russia: le ultime notizie sulle indagini dei carabinieri del Ros(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:45:00 GMT)

Skinhead Italiani mercenari in guerra Ucraina/ Video ultime notizie : 6 arresti in Liguria - altri 3 in fuga : mercenari italiani nella guerra in Ucraina: 6 arresti e diversi indagati. Arruolati per combattere per la Russia: le ultime notizie sulle indagini dei carabinieri del Ros(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Skinhead Italiani reclutavano mercenari per guerra in Ucraina - 6 arresti : Agivano a Milano e nelle province di Avellino e Parma. Operazione congiunta tra Direzione antimafia e antiterrorismo della Procura di Genova - Una struttura organizzata nell'asse Ucraina-Italia che ...

Italia : la Vigilanza boccia Foa presidente della Rai : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rai. Alleanza Pd – Forza Italia : bocciato Marcello Foa : Il centrodestra muore ufficialmente oggi. Infatti la commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa