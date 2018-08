Inter tra Modric e mister X

Modric-Inter : l'affare può concludersi - i benefici fiscali tra i motivi del sì del croato : In casa Inter [VIDEO], nelle ultimissime ore, non si parla d'altro che della possibile conclusione dell'affare che porterebbe in nerazzurro Luka Modric. I social sono gia' pieni di post di tifosi interisti speranzosi che la societa' faccia l'ennesimo regalo, in una sessione di mercato che può considerarsi gia' più che soddisfacente, ovviamente per via dei 6 acquisti conclusi da Ausilio. l'affare Modric è un'operazione concreta Modric potrebbe ...

Luka Modric - la moglie chiama l'Inter : 'Volete Modric?' e inizia le trattative con il Real Madrid : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , l'ingaggio attuale al Real Madrid, all'età di 33 anni, sarebbe da 10 milioni di euro netti fino al 2020 . Se dovesse andare in porto l'affare, per ...

Sequestrati 69 chili di cocaina in Appenzello Interno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il calciomercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...

Golf - European Tour 2018 : dominio australiano nel primo giro del Fiji International : Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante. Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra ...

Modric-Inter : l'affare può concludersi - i benefici fiscali tra i motivi del sì del croato : In casa Inter, nelle ultimissime ore, non si parla d'altro che della possibile conclusione dell'affare che porterebbe in nerazzurro Luka Modric. I social sono già pieni di post di tifosi interisti speranzosi che la società faccia l'ennesimo regalo, in una sessione di mercato che può considerarsi già più che soddisfacente, ovviamente per via dei 6 acquisti conclusi da Ausilio. l'affare Modric è un'operazione concreta Modric potrebbe essere più di ...

Modric "chiama" l'Inter - la moglie tratta col Real. E Vidal resta in stand by... : La pazza idea Luka Modric continua a far sognare i tifosi dell'Inter. Ma come è nata questa suggestione che ha addirittura tenuto in stand by una trattativa come quella per Arturo Vidal, che sembrava ...

Inter-Modric - il centrocampista incontra il Real Madrid poi pronto l’assalto nerazzurro : Inter-Modric è più di un’idea. I nerazzurri pensano di concludere la campagna di rafforzamento (già molto importante) con il botto, già prenotato Arturo Vidal ma la fumata bianca non è ancora arrivata per un semplice motivo: Modric. Il croato incontrerà entro le prossime ore il presidente Florentino Perez, attesa per conoscere la volontà del calciatore che potrebbe anche decidere di lasciare la Spagna. Poi l’eventuale assalto ...

Calciomercato Inter - si continua a cullare il sogno Modric : previsto un incontro tra il croato e Florentino Perez : L’Inter continua a sognare il colpo Modric, il club nerazzurro attenderà l’esito del summit previsto tra il croato e Florentino Perez Il Milan chiama con Higuain e Caldara, l’Inter prova a rispondere con Luka Modric. Il croato è il giocatori individuato dal club nerazzurro per compiere il definitivo salto di qualità, per contendere alla Juventus il prossimo scudetto. AFP PHOTO / Johannes EISELE La società del presidente ...

Modric è in Italia - adesso non è più un sogno di mercato : Inter e Juventus alla finestra : E’ un calciomercato clamoroso, sicuramente il più bello degli ultimi anni. Nelle giornata di oggi è stata definita la maxi-operazione tra Juventus e Milan che riguarda Higuain, Caldara e Bonucci, grande mercato quello portato avanti dall’Inter. Ma la finestra estiva potrebbe concludersi con un ultimo grande colpo: Modric. Il calciatore croato sembra intenzionato e lasciare il Real Madrid, due le soluzione: l’Inter oppure ...

Calciomercato Inter - c’è la firma di Vrsaljko : dettagli e cifre del contratto : Il giocatore croato ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro, andando a guadagnare 2.8 milioni di euro compresi i diritti d’immagine Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto. Sime Vrsaljko è praticamente un giocatore dell’Inter, manca solo l’annuncio del club nerazzurro che certifichi l’arrivo del croato dall’Atletico Madrid. Il terzino classe ’92 guadagnerà 2,8 milioni di ...

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Persona investita sulla Monza-Chiasso : linea Interrotta tra Seregno e Camnago-Lentate : Una Persona è stata investita da un treno sulla linea per Chiasso all'altezza di Meda. La circolazione è interrotta tra le stazione di Camnago-Lentate e Seregno per permettere l'intervento delle ...

Scontri tra bande a Ferrara - Balboni - FdI - : 'E' mafia nigeriana - Governo Intervenga subito' : ... solo il Pd sembra non preoccuparsi, minimizzando il fenomeno e agitando un inesistente pericolo razzismo, che in Italia semplicemente non esiste, per giustificare la suicida politica dell'...