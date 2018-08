Inter | salta Vidal | il cileno ha raggiunto l’accordo con il Barcellona

Inter - salta Vidal? Il Barcellona piomba sul centrocampista cileno : Inter, salta VIDAL- Arturo Vidal non vestirà nerazzurro. Questa l’ultimissima indiscrezione rivelata da “SportMediaset“. Sul centrocampista cileno sarebbe piombato con grande impeto il Barcellona, società pronta a sorpassare l’Inter e puntare forte sull’ex centrocampista della Juventus. Inter ASSALTO A MODRIC Quasi sfumato Vidal, l’Inter sarebbe pronta a puntare dritta su Modric. Perez è stato chiaro: ...

BAKAYOKO AL MILAN/ Ultime notizie : Inter - se salta Vidal c'è il centrocampista dei blues : BAKAYOKO al MILAN: Ultime notizie calciomercato. Possibile derby con l'Inter, ma c'è il “jolly” Pepe Reina che può favorire il club rossonero nella trattativa con il Chelsea(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:32:00 GMT)

Inter - Nainggolan salta lo Zenit : in giornata esami medici per il belga : Un problema muscolare alla coscia sinistra rimediato nell'amichevole persa dai nerazzurri contro il Sion: Radja Nainggolan , fiore all'occhiello della campagna acquisti del club di Suning, ha accusato ...

L'Inter 'accarezza' Brozo e Perisic - la Juve esalta Matuidi : Blaise Matuidi è Campione del Mondo, Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic devono accontentarsi del secondo posto

International Champions Cup - Cristiano Ronaldo salta Juventus-Real Madrid? : Per Bein Sport, invece, nel momento in cui il Real Madrid ha accettato l'offerta della Juventus di 105 milioni di euro , più 12 milioni di euro di commissioni, , i due club hanno deciso che il 33enne ...

Florenzi all'Inter/ Offerta forte - se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti : Florenzi all'Inter: Offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:30:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'Inter/ Video - Spalletti esalta il Ninja : "Turbina che mancava al nostro motore" : NAINGGOLAN ALL'INTER: oggi a Milano, domani le visite mediche. L'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:59:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Video : non prende la sciarpa e non salta coi tifosi : il Ninja è già pentito? : Nainggolan all'Inter: oggi a Milano, domani le visite mediche. L'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 01:02:00 GMT)

Draft NBA – Notizia clamorosa in casa Nuggets : Michael Porter Jr potrebbe saltare l’Intera stagione : Michael Porter Jr, scelto al Draft NBA con la pick numero 14, rischia di saltare l’intera stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Un anno fa, Michael Porter Jr. era considerato uno dei migliori prospetti selezionabili nel Draft NBA 2018. La notte del 21 giugno però, il nativo del Missouri è stato selezionato con la pick numero 14 dai Denver Nuggets. Come mai è sceso così in basso? No, nessun errore di valutazione da parte di 13 ...

Tevez esalta Lautaro : 'E' fortissimo - ricorda me. Inter - ti farà impazzire!' : Poi il ritorno in patria, in quel Boca dove si rivelò al mondo, l'esilio dorato in Cina e il definitivo ritorno alla Bombonera. Carlos Tevez , stella degli Xeinezes , 34enne attaccante argentino, ...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

Governo : Cicchitto - rischia di saltare entro 6 mesi per contraddizioni Interne : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “A nostro avviso le ipotesi sono due, o questo Governo esplode entro sei mesi per le sue interne contraddizioni, per una sarabanda che si apre a livello internazionale grazie agli spread a alle valutazioni delle società di rating perché Salvini decide di fare un bel election day il giorno delle Europee nel 2019, oppure esso può durare cinque anni”. E’ l’opinione di Fabrizio Cicchitto di ...

