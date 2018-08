Inter | due club di Serie B su un portiere

“Per noi esistono due colori - il nero e l’azzurro. Sempre no al razzismo”. Lo spot dell’Inter contro le discriminazioni : I bambini con la maglia nerazzurra che giocano e rincorrono il pallone negli Inter Campus sparsi in tutto il mondo (tra gli altri, Angola, Bolivia, Bosnia, Cambogia, Camerun, Uganda). “Per noi esistono due colori, il nero e l’azzurro. Questo è il nostro mondo. Sempre no al razzismo“. Con questa frase l’Inter ha lanciato, sul proprio profilo Facebook, uno spot contro discriminazioni e razzismo. L'articolo “Per noi ...

Due amichevoli Internazionali per l’Empoli : Prima l’Eintracht Francoforte, poi lo Sporting Lisbona. In pochi giorni, l’Empoli gioca due amichevoli internazionali contro squadre di un certo livello: un cambio di passo rispetto alla consuetudine che ha visto gli azzurri impegnare la preparazione precampionato con partite contro avversarie toscane. Dunque, domani, alle 18, a Riscone di Brunico (Bolzano), l’Empoli incontrera’ i tedeschi dell’Eintracht ...

Inter - adesso Spalletti è più sereno. Le cose sono due : o non sapeva o invece... : L'acquisto di Sime Vrsaljko e la trattativa a buon punto con Arturo Vidal rendono più sereno Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. ' Le cose sono due: o Luciano Spalletti sabato sera non sapeva che la società gli stava per regalare a stretto giro di posta un paio di gioielli, oppure quelle parole hanno in qualche modo ...

Inter - Spalletti e il mercato : "Mancano due pedine - lo dobbiamo ai tifosi" : Il tecnico nerazzurro a Sportmediaset: "I rinforzi ci sono, ma ci sono difficoltà e cose da completare"

Ferrovie dello Stato - nomine di Toninelli : “Battisti ad e Castelli presidente. Due manager Interni - rilancio dei regionali” : “Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda“. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annuncia così la nomina di Gianfranco Battisti a nuovo amministratore delegato e di Gianluigi Vittorio Castelli a presidente di Ferrovie dello Stato. Due persone, rivendica in un post su Facebook Toninelli, che “a differenza di qualche ...

Inter - niente Herrera : restano due club in corsa : E' tramontata nel giro di pochi giorni la pista di mercato seguita dall'Inter che portava a Hector Herrera : il club nerazzurro - si legge sulla Gazzetta dello Sport - ha mollato la presa sul centrocampista messicano non appena ha capito che il Porto lo avrebbe ceduto solo a titolo definitivo. E ora il giocatore - seguito anche dalla Roma - ora è vicino al ...

Incidenti all'Interno della Chimet : aperte due inchieste sull'accaduto : Due inchieste di polizia giudiziaria saranno aperte ufficialmente in queste ore. L'ipotesi di reato è lesioni aggravate in conseguenza alla mancata ottemperanza delle normative sulla sicurezza ...

Catanzaro : eseguiti per la prima volta due Interventi mini-invasivi per la rimozione di calcoli salivari nel Reparto di Otorinolaringoiatria di Lamezia Terme : Due importanti interventi mini-invasivi sono stati effettuati per la prima volta nell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ed Audio-Foniatria del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretto dal dottore Raffaele Grasso. Nello specifico, sono stati eseguiti due interventi di scialoendoscopia per la rimozione di calcoli salivari, in particolare, un intervento è stato effettuato su una signora per la rimozione del ...

Usa - il video che fa discutere : due agenti buttano a terra un bambino di 10 anni per arrestarlo. Aperta indagine Interna : Sta facendo discutere il video pubblicato su Facebook da Ariel Collins, che mostra il cugino di dieci anni, di colore, bloccato a terra da due poliziotti (bianchi) con lo scopo, o la minaccia, di arrestarlo. Il filmato è al centro di una polemica: il Dipartimento di polizia di Athens-Clarke County, in Georgia, dove è avvenuto l’episodio, sta indagando su quanto accaduto. Ieri, lunedì 23 luglio, è stata diffusa una nota che spiega che il ...

Ternienergia - ceduti due Interventi di efficienza energetica a Estra Clima : Teleborsa, - Ternienergia, ha finalizzato e sottoscritto tutti gli atti connessi alla cessione di due rami d'azienda relativi a interventi di efficienza energetica a Estra Clima Srl, società del ...

