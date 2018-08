Iniziano gli European Championships eh?

Tour de France 2018 : gli orari di partenza di tutte le 21 tappe. Quanto Iniziano le frazioni? Date e programmi : Il Tour de France 2018 si correrà dal 7 al 29 luglio: tre settimane ci grande spettacolo sulle strade transalpine per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Le 21 frazioni in programma si districano su un percorso molto variegato caratterizzato da tante salite tra cui anche la mitica Alpe d’Huez, il temuto pavé della Roubaix, due cronometro (una individuale e una a squadre), diverse discese, tappe mosse, strappi e diverse ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : martedì 19 giugno. Iniziano le prove a squadre - Italia da medaglia con fiorettisti e sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quarta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto maschile e sciabola femminile. L’ Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale ed oggi c’è sicuramente l’occasione per veder finalmente risuonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Nel fioretto l’ Italia (Daniele ...

Quando Iniziano gli Esami di stato? I maturandi non ne hanno idea : Finisce la scuola e inizia a circolare un sondaggio secondo cui il 40 per cento dei maturandi non ha idea di Quando inizieranno gli Esami di stato. Secondo Skuola.net solo sei maturandi su dieci sanno che le prove partiranno il 20 giugno; uno su dieci pensa che sarà il giorno dopo, un preoccupante 4

Gli Xtreme Days Iniziano con il botto : Nel pomeriggio largo agli spettacoli come quello di rollercross in via Cavour e le esibizioni dei più grandi gruppi italiani di Hip Hop e Break Dance sul palco in Piazza del Popolo. La giornata si ...