Incidente drammatico | 37enne muore

“Mai visto nulla di simile”. Una fiocina in testa - il drammatico Incidente per un 14enne : Una tragedia terribile, che sembrava dover avere conseguenze devastanti su un ragazzino molto sfortunato e vittima di un incidente davvero orribile. Una fiocina, infatti, gli si era conficcata nel cranio, ha bucato la maschera da sub che il giovane indossava in quel momento e ha finito per traforagli un occhio. Terribili le immagini degli esami radiologici, che hanno sconvolto anche i medici. “Mai visto niente di simile in 35 anni ...

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico Incidente durante l’intervento : ecco le ultime FOTO del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...

“Uno schianto tremendo”. Sondrio - è morto un ragazzo. Drammatico Incidente - un’altra persona coinvolta : Altra giornata tragica sulle autostrade della Lombardia e sulle strade italiane più in generale con questa estate che continua a confermare il nostro Paese tra i peggiori in Europa per numero di vittime di incidenti stradali. Altro sangue sull’asfalto, dunque: in provincia di Sondrio un altro giovane a bordo di un due ruote è deceduto, mentre uno è in coma all’ospedale di Sondalo (Sondrio) a causa di un grave incidente ...

Il Segreto - trame luglio : drammatico Incidente per Don Anselmo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente interessato alla morte di Candela Mendizabal. [Video] Gli ultimi spoiler svelano che Don Anselmo rimarra' vittima di un brutto incidente, che avra' una sorprendente conseguenza. Anticipazioni Il Segreto: incidente per Don Anselmo Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, in programma a ...

Il Segreto - trame luglio : drammatico Incidente per Don Anselmo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente interessato alla morte di Candela Mendizabal. Gli ultimi spoiler svelano che Don Anselmo rimarrà vittima di un brutto incidente, che avrà una sorprendente conseguenza. Anticipazioni Il Segreto: incidente per Don Anselmo Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma a luglio su Canale 5 ...